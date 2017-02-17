Avrupa'daki en iyi üçüncü sezon

Bu sezon 5 takımla başladığı Avrupa kupaları mücadelesini 3 ekiple sürdüren Türkiye, şu ana kadar bu kulvarda 7,9 puan topladı.

Türk ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de kazandıkları başarılarla Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir 3. ön eleme turunda, Atiker Konyaspor ise grup aşamasında elendi. Bu kulvarda boy gösteren Fenerbahçe ve Osmanlıspor ise son 32 turundaki mücadelelerine devam ediyor.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Beşiktaş ise grup aşamasında elenerek, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda dahil oldu.

- En fazla puan 2012-2013'te

Türkiye, ülke puanı değerlendirmesinde en fazla puanı 2012-2013 sezonunda elde etti.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlardan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'nde yarı final oynaması, Türkiye'nin bu kulvardaki en başarılı sezonu oldu.

Söz konusu sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla boy gösteren Türkiye, 10,2 puan topladı.

Türk ekipleri, ülke puanı bazında Avrupa arenasındaki en iyi ikinci performansını ise 2007-2008 sezonunda sergiledi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı sezonda, Türk temsilcileri 9,75 puan kazandı.

Türk takımlarının, Avrupa kupalarında en fazla puan topladığı sezonlar şöyle:

Sezon Ülke Puanı 2012-2013 10,2 2007-2008 9,75 2016-2017 7,9 1999-2000 7,75 2000-2001 7,75 1996-1997 7,75

- En fazla puan Osmanlıspor'dan

Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösteren Osmanlıspor, aldığı sonuçlarla bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Osmanlıspor, sırasıyla Moldova'nın Zimbru, Estonya'nın Kalju ile Danimarka'nın Midttjylland ekiplerini eledi. Bu ekiplerle yaptığı ikişer maçta 5 galibiyet elde eden başkent temsilcisi, bir müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Ligde L Grubu'nda mücadele eden Osmanlıspor, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Gruptan lider çıkan Osmanlıspor, son 32 turunda eşleştiği Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda oynadığı ilk maçta golsüz berabere kaldı.

Osmanlıspor, bu maçlar sonucunda 13,5 puan topladı. Bunun ülke puanına katkısı ise 2,7 olarak gerçekleşti.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puanları eşit

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Beşiktaş ile bu kulvarda ön eleme turunda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe ise 12'şer puan topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev ile karşılaşan Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ile birer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılarak grubu 3. sırada bitirdi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, son 32 turunda eşleştiği İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva takımını ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için 4 ek puan kazanan Beşiktaş, ortaya koyduğu performansla 8 puan daha elde ederek toplamda 12 puana ulaştı. Bunun ülke puanına yansıması ise 2,4 oldu.

- Fenerbahçe'ye Krasnodar engeli

Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Monaco ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kazansa da rövanşı 3-1 kaybederek elendi ve yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam etti.

Bu turda İsviçre'nin Grasshoppers takımını iki maçta da yenerek gruplara yükselen sarı-lacivertliler, Manchester United, Feyenoord ve Zorya ile karşılaştı.

Grubunu 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile eşleşti.

Sarı-lacivertli takım, deplasmanda Krasnodar karşısında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle şu ana kadar en fazla puan toplayan Türk takımı olma şansını kaybetti. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon 12 puanda kaldı.

- Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un bu kulvardaki maceraları kısa sürdü.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, Hırvatistan'ın Rijeka takımını eleyerek play-off turuna yükseldi. Bu turda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine iki maçta da mağlup olan turuncu-lacivertliler, Avrupa defterini kapattı.

Atiker Konyaspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplarda mücadele etti. Konya ekibi, Shakhtar Donetsk, Gent ve Braga ile yer aldığı H Grubu'nu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle bitirdi. Atiker Konyaspor, tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa serüvenini galibiyet alamadan noktaladı.

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor kazandıkları birer puanla, ülke puanına 0,2'lik katkı yaptı.

- Takımların topladığı puanlar

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Türk takımlarının topladığı puanlar ile ülke puanına yaptığı katkı şöyle:

Takımlar Ön eleme Grup aşaması ve sonrası Ek puan Toplam Ülke puanı G B M G B M Osmanlıspor 5 1 0 3 2 2 13,5 Beşiktaş 2 4 1 4 12 Fenerbahçe 3 0 1 4 1 2 12 M.Başakşehir 2 2 1 A.Konyaspor 1 5 1 8 3 3 9 8 10 39,5 7,9

- Ülke puanı hesaplaması

UEFA'nın ülke puanı hesaplaması, kupalara katılan takımların sezon boyunca topladığı puanların, o ülkeden Avrupa kupalarına katılan ekiplerin sayısına bölünmesiyle yapılıyor.

Puanlama kıstasları ise alınan galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra belirli aşamalardan sonra kazanılan ek puanları kapsıyor.

Bu çerçevede bir takım, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi gerekse Avrupa Ligi ön eleme turlarında alacağı her galibiyet için 1, her beraberlik için de 0,5 puan kazanıyor.

Her iki ligde grup aşamasından itibaren ise galibiyet puanı 2'ye, beraberlik puanı ise 1'e yükseliyor.

Bunların yanı sıra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takımlar 4, gruptan çıkmayı başaran ekipler 5 ek puanı hanesine yazdırıyor. Ayrıca çeyrek final, yarı final ve finale çıkan her takım birer ek puan daha elde ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise ek puanlar çeyrek finalden itibaren devreye giriyor. Grup maçlarında ek puan alamayan takımlar, çeyrek final, yarı final ve finale yükseldiğinde birer ek puanın sahibi oluyor.