Suudi Arabistan'a transfer oldu!

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ile İngiltere Federasyon Kupası finalinde düdük çalan 41 yaşındaki İngiliz hakem, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.

Çin Süper Ligi için de adı geçen Clattenburg'un, Premier Lig'deki 26. hafta maçlarından önce görevinden ayrılması bekleniyor. İngiliz hakemin 2015 yılında Suudi Arabistan'da hakem kurulu başkanlığına getirilen vatandaşı Howard Webb'in yerine geleceği basına yansıdı.

İngiliz futbol liglerindeki kariyerine 2000 yılında, 25 yaşındayken başlayan Clattenburg, 4 yıl sonra Premier Lig'de maç yönetmeye başlamıştı.