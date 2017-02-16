Suudi Arabistan'a transfer oldu!
Dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Mark Clattenburg, İngiltere Premier Lig'i bırakarak Suudi Arabistan'da görev yapma kararı aldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ile İngiltere Federasyon Kupası finalinde düdük çalan 41 yaşındaki İngiliz hakem, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.
Çin Süper Ligi için de adı geçen Clattenburg'un, Premier Lig'deki 26. hafta maçlarından önce görevinden ayrılması bekleniyor. İngiliz hakemin 2015 yılında Suudi Arabistan'da hakem kurulu başkanlığına getirilen vatandaşı Howard Webb'in yerine geleceği basına yansıdı.
İngiliz futbol liglerindeki kariyerine 2000 yılında, 25 yaşındayken başlayan Clattenburg, 4 yıl sonra Premier Lig'de maç yönetmeye başlamıştı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:22
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
Suudi Arabistan'a transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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