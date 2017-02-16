Kararlıyız alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, EURO 2024 için umutlu konuştu: EURO 2024 adaylık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakan Kılıç “Türkiye seçicidir. Bu tip büyük organizasyonlara adayız. Almak için de çok kararlıyız” dedi.
Türkiye art arda düzenlediği uluslararası organizasyonlarla birlikte sporda dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Ülkemiz şimdi de Avrupa Futbolunun ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için harekete geçti. 2024 yılındaki turnuvayı organize etmek için dün adaylık bilgilendirme toplantısı vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim toplantıya katıldı.
'KABİLİYETİMİZ YÜKSEK'
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin artık bu tip organizasyonları düzenlemede seçici davrandığını belirtti. Kılıç, "Büyük organizasyonlara ilk adımı atıyoruz. Türkiye böylesine büyük organizasyonlara her zaman adaydır. Türkiye kararlıdır ve bunu başaracaktır. Organizasyonu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Akif Çağatay Kılıç, EURO 2024'ü almaları halinde Türk sporunun ve Türk futbolunun daha da gelişeceğini kaydetti.
4. KEZ BAŞVURU YAPIYORUZ
Daha önce 4 kez aday olmuştuk ama organizasyonu alamdık. EURO 2008: Yunanistan ile ortak başvuru yaptık. Finale oylamasına kaldık ancak organizasyonu Avusturya-İsviçre kaptı. EURO 2012: Tek başımıza aday olduk. Final oylamasına kalamadan ön eleme oylamasında elendik. Finaller; Polonya-Ukrayna'da kaldı. EURO 2016: Türkiye ile Fransa finalde yarıştı. O dönem UEFA Başkanı olan Michel Platini'nin 'masa başı oyunlarıyla' oylamayı 7-6 kaybettik. Finallere ev sahipliği yapan Fransa, finalde Portekiz'e yenildi. EURO 2020: Bu şampiyona için de adaylığımızı açıkladık. Ancak UEFA, 13 farklı şehirde düzenleyeceği için başvurumuzu geri çektik. Avrupa genelinde düzenlenecek.
Türkiye'nin bildirmeyi planladığı statlar:
STAT / ŞEHİR / KAPASİTE
ATATÜRK OLİMPİYAT - İSTANBUL - 76.092
TT ARENA - İSTANBUL - 52.652
ATATÜRK - İZMİR - 51.295
ÜLKER - İSTANBUL - 50.509
BURSA BB - BURSA - 43.331
KONYA BB - KONYA - 42.276
VODAFONE ARENA - İSTANBUL - 41.903
MEDİCAL PARK ARENA - TRABZON - 41.513
GAZİANTEP ARENA - G.ANTEP - 35.574
SAMSUN ARENA - SAMSUN - 33.919
KADİR HAS - KAYSERİ - 32.864
ANTALYA ARENA - ANTALYA - 32.539
ADAYLIK TAKVİMİ
3 MART 2017: Son başvuru tarihi
10 MART 2017: UEFA adayları açıklayacak
27 NİSAN 2018: Dosyaların son teslim tarihi
EYLÜL 2018: UEFA kazananı açıklayacak
Soru-cevap bölümü
'TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR'
-EURO 2024 sonrasında başka bir adaylık olacak mı?
Bakan Akif Çağatay Kılıç: "Belli bir dönemde birçok organizasyona imza attık. Artık daha seçici olacağız.
Ülkemize değer katan organizasyonları alacağız" -Olim piyatlara yeniden aday olacak mıyız?
Bakan Kılıç: "Türkiye Cumhuriyeti her organizasyonu yapacak güçtedir.
Biz uluslararası kurumlarda lobi faaliyetlerimiz yapıyoruz. 2020 adaylığı bizlere çok şey öğretti. Oradaki tecrübeler bize çok şey kattı.
-EURO 2024 için statlar ve ulaşım konusunda durumumuz nedir?
Bakan Kılıç: "Türkiye'de kesinlikle ulaşım sıkıntımız yok. Hem havaalanı hem karayolu açısından yıldırım hızıyla yapılan yatırımlar var.
Almanya'da Berlin Havaalanı 5 yıl gecikti, hâlâ bitmedi. Biz ise dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyoruz.
Marmara Denizi'ni alttan tünellerle birbirine bağlıyoruz. Yavuz Sultan Köprüsü ile kıtaları birbirine bağlıyoruz. Hızlı trenlerle şehirleri birbirine bağlıyoruz.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören: "Adaylığın son dosyası Nisan 2018'de verilecek. Yani 1 yıldan fazla zamanımız var. Statlar, ulaşım ve konaklamalarla ilgili seçimleri zamanı gelince yapacağız" -EURO 2024 süreci nasıl olacak?
Bakan Kılıç: "Ülkemiz için iyi bir süreç olacak. TFF de iyi bir çalışma yapacaktır. Bizim desteğimiz gerektiğinde her zaman yanlarındayız" TFF Başkanı Yıldırım Demirören: "Fazla aday beklemiyoruz. 1 ya da 2 ülke ile çekişeceğiz. Hepimize düşen bu dönemde marka değerimizi yükseltmek. Hep beraber mücadele etmeliyiz. 2 Mart'ta adaylık dosyamızı teslim edeceğiz."
'KABİLİYETİMİZ YÜKSEK'
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin artık bu tip organizasyonları düzenlemede seçici davrandığını belirtti. Kılıç, "Büyük organizasyonlara ilk adımı atıyoruz. Türkiye böylesine büyük organizasyonlara her zaman adaydır. Türkiye kararlıdır ve bunu başaracaktır. Organizasyonu alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Akif Çağatay Kılıç, EURO 2024'ü almaları halinde Türk sporunun ve Türk futbolunun daha da gelişeceğini kaydetti.
4. KEZ BAŞVURU YAPIYORUZ
Daha önce 4 kez aday olmuştuk ama organizasyonu alamdık. EURO 2008: Yunanistan ile ortak başvuru yaptık. Finale oylamasına kaldık ancak organizasyonu Avusturya-İsviçre kaptı. EURO 2012: Tek başımıza aday olduk. Final oylamasına kalamadan ön eleme oylamasında elendik. Finaller; Polonya-Ukrayna'da kaldı. EURO 2016: Türkiye ile Fransa finalde yarıştı. O dönem UEFA Başkanı olan Michel Platini'nin 'masa başı oyunlarıyla' oylamayı 7-6 kaybettik. Finallere ev sahipliği yapan Fransa, finalde Portekiz'e yenildi. EURO 2020: Bu şampiyona için de adaylığımızı açıkladık. Ancak UEFA, 13 farklı şehirde düzenleyeceği için başvurumuzu geri çektik. Avrupa genelinde düzenlenecek.
Türkiye'nin bildirmeyi planladığı statlar:
STAT / ŞEHİR / KAPASİTE
ATATÜRK OLİMPİYAT - İSTANBUL - 76.092
TT ARENA - İSTANBUL - 52.652
ATATÜRK - İZMİR - 51.295
ÜLKER - İSTANBUL - 50.509
BURSA BB - BURSA - 43.331
KONYA BB - KONYA - 42.276
VODAFONE ARENA - İSTANBUL - 41.903
MEDİCAL PARK ARENA - TRABZON - 41.513
GAZİANTEP ARENA - G.ANTEP - 35.574
SAMSUN ARENA - SAMSUN - 33.919
KADİR HAS - KAYSERİ - 32.864
ANTALYA ARENA - ANTALYA - 32.539
ADAYLIK TAKVİMİ
3 MART 2017: Son başvuru tarihi
10 MART 2017: UEFA adayları açıklayacak
27 NİSAN 2018: Dosyaların son teslim tarihi
EYLÜL 2018: UEFA kazananı açıklayacak
Soru-cevap bölümü
'TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR'
-EURO 2024 sonrasında başka bir adaylık olacak mı?
Bakan Akif Çağatay Kılıç: "Belli bir dönemde birçok organizasyona imza attık. Artık daha seçici olacağız.
Ülkemize değer katan organizasyonları alacağız" -Olim piyatlara yeniden aday olacak mıyız?
Bakan Kılıç: "Türkiye Cumhuriyeti her organizasyonu yapacak güçtedir.
Biz uluslararası kurumlarda lobi faaliyetlerimiz yapıyoruz. 2020 adaylığı bizlere çok şey öğretti. Oradaki tecrübeler bize çok şey kattı.
-EURO 2024 için statlar ve ulaşım konusunda durumumuz nedir?
Bakan Kılıç: "Türkiye'de kesinlikle ulaşım sıkıntımız yok. Hem havaalanı hem karayolu açısından yıldırım hızıyla yapılan yatırımlar var.
Almanya'da Berlin Havaalanı 5 yıl gecikti, hâlâ bitmedi. Biz ise dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyoruz.
Marmara Denizi'ni alttan tünellerle birbirine bağlıyoruz. Yavuz Sultan Köprüsü ile kıtaları birbirine bağlıyoruz. Hızlı trenlerle şehirleri birbirine bağlıyoruz.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören: "Adaylığın son dosyası Nisan 2018'de verilecek. Yani 1 yıldan fazla zamanımız var. Statlar, ulaşım ve konaklamalarla ilgili seçimleri zamanı gelince yapacağız" -EURO 2024 süreci nasıl olacak?
Bakan Kılıç: "Ülkemiz için iyi bir süreç olacak. TFF de iyi bir çalışma yapacaktır. Bizim desteğimiz gerektiğinde her zaman yanlarındayız" TFF Başkanı Yıldırım Demirören: "Fazla aday beklemiyoruz. 1 ya da 2 ülke ile çekişeceğiz. Hepimize düşen bu dönemde marka değerimizi yükseltmek. Hep beraber mücadele etmeliyiz. 2 Mart'ta adaylık dosyamızı teslim edeceğiz."
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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