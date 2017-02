Kararlıyız alacağız

Türkiye art arda düzenlediği uluslararası organizasyonlarla birliktehaline geldi. Ülkemiz şimdi de Avrupa Futbolunun ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası olan'na ev sahipliği yapmak için harekete geçti.yılındaki turnuvayı organize etmek için dün adaylık bilgilendirme toplantısı vardı. Gençlik ve Spor Bakanı, TFF Başkanı, Spor Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Futbol Direktörütoplantıya katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye'nin artık butip organizasyonları düzenlemedeseçici davrandığını belirtti."Büyük organizasyonlara ilk adımıatıyoruz.Türkiye kararlıdır ve bunubaşaracaktır. Organizasyonu alacağımızıdüşünüyorum" ifadelerinikullandı. Bakan'ü almaları halindeTürk sporunun ve Türk futbolunundaha da gelişeceğini kaydetti.Daha önce 4 kez aday olmuştuk ama organizasyonu alamdık.Yunanistan ile ortak başvuru yaptık. Finale oylamasına kaldık ancak organizasyonuTek başımıza aday olduk. Final oylamasına kalamadan ön eleme oylamasında elendik. Finaller;'da kaldı.Türkiye ile Fransa finalde yarıştı. O dönem UEFA Başkanı olan Michel Platini'ninoylamayı 7-6 kaybettik. Finallere ev sahipliği yapan, finalde Portekiz'e yenildi.Bu şampiyona için de adaylığımızı açıkladık. Ancak UEFA,düzenleyeceği için başvurumuzu geri çektik. Avrupa genelinde düzenlenecek.ATATÜRK OLİMPİYAT - İSTANBUL - 76.092TT ARENA - İSTANBUL - 52.652ATATÜRK - İZMİR - 51.295ÜLKER - İSTANBUL - 50.509BURSA BB - BURSA - 43.331KONYA BB - KONYA - 42.276VODAFONE ARENA - İSTANBUL - 41.903MEDİCAL PARK ARENA - TRABZON - 41.513GAZİANTEP ARENA - G.ANTEP - 35.574SAMSUN ARENA - SAMSUN - 33.919KADİR HAS - KAYSERİ - 32.864ANTALYA ARENA - ANTALYA - 32.5393 MART 2017: Son başvuru tarihi10 MART 2017: UEFA adayları açıklayacak27 NİSAN 2018: Dosyaların son teslim tarihiEYLÜL 2018: UEFA kazananı açıklayacak EURO 2024 sonrasında başka bir adaylık olacak mı?: "Belli bir dönemde birçok organizasyona imza attık. Artık daha seçici olacağız.Ülkemize değer katan organizasyonları alacağız"yeniden aday olacak mıyız?: "Türkiye Cumhuriyeti her organizasyonu yapacak güçtedir.Biz uluslararası kurumlarda lobi faaliyetlerimiz yapıyoruz. 2020 adaylığı bizlere çok şey öğretti. Oradaki tecrübeler bize çok şey kattı.EURO 2024 için statlar ve ulaşım konusunda durumumuz nedir?: "Türkiye'de kesinlikle ulaşım sıkıntımız yok. Hem havaalanı hem karayolu açısından yıldırım hızıyla yapılan yatırımlar var.Almanya'da5 yıl gecikti, hâlâ bitmedi. Biz ise dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyoruz.Marmara Denizi'ni alttanbirbirine bağlıyoruz. Yavuz Sultan Köprüsü ile kıtaları birbirine bağlıyoruz.şehirleri birbirine bağlıyoruz.: "Adaylığın son dosyası Nisan 2018'de verilecek. Yani 1 yıldan fazla zamanımız var. Statlar, ulaşım ve konaklamalarla ilgili seçimleri zamanı gelince yapacağız"2024 süreci nasıl olacak?: "Ülkemiz için iyi bir süreç olacak. TFF de iyi bir çalışma yapacaktır. Bizim desteğimiz gerektiğinde her zaman yanlarındayız": "Fazla aday beklemiyoruz. 1 ya da 2 ülke ile çekişeceğiz. Hepimize düşen bu dönemde marka değerimizi yükseltmek. Hep beraber mücadele etmeliyiz.."