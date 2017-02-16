‘Cumhurbaşkanımız talimat verdi’

Bakan Kılıç siyasi iradenin tam destek verdiğini söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyon ile birlikte yürüttükleri bu adaylık sürecinin önemine değindi. Kılıç "Önemli bir kararın başlangıç duyurusunu yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ve talimatını aldık. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a adaylığımızı bildirdik ve olurunu aldık. Bu anlamda ülkemizin en üst makamında bulunan siyasi iradenin desteğini almış olarak yola çıkıyoruz" diye konuştu.



AVRUPA'DA 1 NUMARAYIZ

Toplantıda Türkiye'nin tesisleşmede çağ atladığı vurgusunu da yapan Bakan Akif Çağatay Kılıç şunları söyledi: "Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla stat konusunda büyük bir atılıma gitmiştir. Şu an Türkiye'de inşa edilen statlara baktığınız zaman bize rakip olan bir tek ABD var. Avrupa'da ise biz 1 numarayız"



'TÜRKİYEMİZ ÖRNEK ÜLKE'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, adaylık bilgilendirme toplantısında konuştu. Demirören "Futbol adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için beraberiz. Aday olabilmek için son tarih 3 Mart 2017. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke" ifadelerini kullandı. Demirören geçmişte 1 oyla kaybettikleri organizasyonu düzenleme hakkını bu kez kazanmak için donanımlı dosya ve güçlü lobi faaliyeti yürüteceklerini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören destekleri için Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkürlerini sundu.



UEFA'NIN STAT

KRİTERLERİ

* 9 veya 10 stat isteniyor.

* 2 veya 3'ü en az 50 bin kapasiteli olacak.

Bunlardan 1'inin en az 60 bin kapasiteli olması tercih ediliyor.

* 3 stat en az 40 bin kapasiteli olacak.

* 4 stat ise en az 30 bin kapasiteli olacak.