Maradona marka yüzü oldu
FIFA, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'yı marka yüzü olarak göreve getirdi.
FIFA, dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona'yı göreve getirdiğini resmen açıkladı.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın uzun yıllar boyunca futbola birçok önemli katkıda bulunduğu ve bundan sonraki dönemde FIFA bünyesinde de çeşitli görevler üstleneceği belirtildi.
Maradona, FIFA'nın dünya genelinde düzenlediği organizasyonlarda marka yüzü olacak. 56 yaşındaki Maradona, organizasyonunun geliştirdiği projelere destek vererek tanıtımını da yapacak.
Diego Maradona, geçen hafta yaptığı açıklamada, FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Maradona, 1986'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşırken, 1994'te düzenlenen aynı organizasyonda ise doping yaptığı gerekçesiyle kupadan men edilmişti.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:18
- Yeni İMPARA'TUDOR'
Toplam 46
Yorum
VezirParmağı GS'nin yaptığı etik değil, tamam da Kulüpler istediği anda hoca atıyor, hoca neden istediği anda gidemesin? Hocanın gitme hakkı yok mu?
- ''Bonservisimi alır dönerim''
Toplam 7
Yorum
dnz sen ne güzel adamsın talisca. senin gibi 11 adamımız olsa 15 sene transfer yapmayız.
- Yüksek gerilim!
Toplam 11
Yorum
yıllardır fener yönetilemiyor.
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