Maradona, FIFA'da göreve başladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Arjantin'in unutulmaz futbolcularından Diego Maradona ile işbirliği yapılacağını açıkladı.
56 yaşındaki yıldız, "Sonunda hayat boyu süren rüyalardan birini yerine getirebilirim; futbolu gerçekten seven insanlarla birlikte çalışmak" dedi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:47
- Formalı nikah
Toplam 4
Yorum
Aslan MÜTHIS BIR OLAY ZAMANINDA BEN NASIL DÜSÜNEMEDIM ALLAH BU YOLDA BU CIFTE MUTLU VE SAGLIKLI YASAM VERSIN
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 12
Yorum
orsa 1. ligde kendilerini şampiyon yapan hocalarını hiç konuşmadan kovan yönetimin yaptığı terbiyesizlik değil de bu mu terbiyesizlik.
- Denys Boyko rekor kırıyor
Toplam 22
Yorum
Beşiktaşlı Fikret ormanın hic bi sucu yok biz istedik taraftar olarak bizim hatamız adam sırf taraftarlar istedi diye getirdi Boykoyu.
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