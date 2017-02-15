Maradona, FIFA'da göreve başladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Arjantin'in unutulmaz futbolcularından Diego Maradona ile işbirliği yapılacağını açıkladı.

FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Maradona'nın çeşitli görevler üstleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre; Maradona FIFA'nın dünya çapındaki organizasyonlarında marka yüzü olacak ve projelere destek vererek tanıtımına katkıda bulunacak.



56 yaşındaki yıldız, "Sonunda hayat boyu süren rüyalardan birini yerine getirebilirim; futbolu gerçekten seven insanlarla birlikte çalışmak" dedi.