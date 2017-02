EURO 2024'e adayız!

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylığını açıkladı. TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin adaylığı açıklandı.



TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Şampiyonluğu için Gençlik ve Spor Bakını Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında federasyon yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim de hazır bulundu.



Demirören: "Başvurumuzu 2 Mart'ta yapacağız"



Türkiye'nin adaylığının tanıtımının yapıldığı toplantıda ilk sözü alan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu turnuva için daha önce 3 kez müracaatta bulunduğumuzu belirterek, "Bugün de 4. müracaatımız için yola çıktığımız 2024 için buradayız. Adaylık için nasip olursa 2 Mart'ta başvurumuzu yapıyoruz. Son başvuru tarihi 3 Mart. Eylül 2018'de kazanan açıklanacak. Senelerce yapılan müracaatlar sonrasında her seferinde bu turnuvayı almak için elimizden geleni yaptık ancak alamadık. Son başvuruda 1 oyla kaybettik. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolda hep beraber hareket edeceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı ve sözü Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a bıraktı.



Bakan Kılıç: "Avrupa'nın 1 numarasıyız"



Türkiye'nin 2024 adaylığı için uzun süredir hazırlık yaptığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugün Yıldırım Başkan'ın dile getirdiği gibi önemli bir açıklamanın, önemli bir kararın ve başlangıcın duyurusunu yapıyoruz. Biz tabii federasyon başkanımızla bu konuyu bir zamandır istişare yapıyoruz. Bunu bu şekilde özel bir toplantıyla duyurmak istedik. Sayın Başbakanımız'a Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylık yapmak istediğimizi bildirdik ve onayını aldık. Bu ülkenin yönetim olarak sorumluluk bakımından en üst seviyedeki yetkilisinden onay aldık ve yola çıkıyoruz. İnşallah ülkemize bereket getirir. 3 Mart 2017, adaylık için başvuru son tarihi. Federasyon yetkililerimiz bu tarihten önce bunu yapacaklar. Şunu açıkça dile getirebilirim ki, Türkiye özellikle son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimat ve takibiyle, sayın Başbakanımızın da takibiyle stadyum konusunda büyük bir girişime başladı. Türkiye, inşaa edilen stadyum konusunda Avrupa'da 1 numara. Dünyada 1 numara ise Amerika. Bu, altyapı konusunda nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. Sporun içerisinde emek veren birçok yönetici ve kulüpler, yapılan altyapı yatırımlarını en açık şekilde gören kişilerdir. Umut ediyorum ki bu adaylığımızın olumlu şekilde sonuçlanmasıyla alacağımız yol çok farklı şekilde geçecek" diye konuştu.



"EYOF'u elimizden almak istediler"



Türkiye'nin organizasyon konusunda çok güçlü bir ev sahipliğinin olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "Türkiye'nin bu konudaki ev sahipliği gücü, şu anda Erzurum'da düzenleniyor. Buradaki gençler arasında çok güzel bir rekabet var. Sportif anlamda bir birliktelik ve rekabet var Erzurum'da. Daha önce de söyledim, EYOF organizasyonunu Türkiye'den almak isteyen çok oldu. 2019'da ev sahipliği yapacağımız bu organizasyonu, bu yıl ev sahipliği yapması planlanan Bosna'nın ricası üzerine 2017'ye aldık. Normalde 4 yıl süren organizasyon hazırlığını 2 yılda tamamladık. Elimizden almak isteyen çok oldu. Ancak Türkiye'nin büyüklüğü buna engel oldu. Büyük organizasyonlar için de adımlarımızı atıyoruz. Bölgesine, sporcusuna ve şanına yakışır organizasyonlar yapacağız" dedi.



"Bundan sonra organizasyon konusunda seçici olacağız"



Türkiye'nin daha önce tanıtım için birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını da söyleyen Bakan Kılıç, "Türkiye şu andaki altyapısıyla sportif anlamdaki her organizasyonu yapabilecek kuvvettedir. Bunun dışında çok farklı organizasyonlar var. Ben burada sportif olarak konuşuyorum. Örneğin G20, dünyanın en büyük organizasyonudur. Ancak burada sportif organizasyonları konuşuyoruz. Burada ülkemize katkı sağlayacak ve uluslararası camiadaki organizasyonları alma kararlığımız var. Dolayısıyla seçiciyiz. Belli bir dönem içerisinde birçok organizasyona tanıtım anlamında imza attık. Artık seçici davranmak zorundayız. Türkiye, her organizasyonu yapabilecek kabiliyettedir ve güçlüdür. Uluslararası spor camiası içinde Türkiye'nin yeri artık çok belli. Bunlar için karar verici bazı komiteler vardır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslar arası Antidoping Komitesi gibi. Türkiye, hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde, hem de Anti Doping Komitesi'nde temsil edilmektedir" açıklamasını yaptı.



"Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntımız yok"



2020 Olimpiyat Oyunları adaylığının Türkiye'nin adaylık konusunda çok büyük tecrübe kazandığını dile getiren Bakan Kılıç, "Türkiye'nin Olimpiyat adaylığı, şu anda en üst seviyedeki siyasinin kararına bağlıdır. 2020 adaylığımız bize çok tecrübe sağladı. Bu tecrübelere göre uluslararası arenada temsilimiz kuvvetlendi. Daha önce ulaşım konusunda problem olduğu konusu masaya yatırılmıştı. Türkiye'de şu anda ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hem havayolu, hem karayolu bazında yıldırım hızıyla yapılan yatırımlarımız var. Berlin'in yeni havalimanının yapımı hala bitmedi. Yıl açısından 5 yıldan fazla gecikmiş durumda. 3 kez yapımı ertelendi. Biz dünyanın en büyük havalimanlarından birisini İstanbul'da yapıyoruz. Marmara Denizi'nin altından tünellerle kıtaları birbirine bağlıyoruz. Artık bunlar yapılmışken, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamasının ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören de, "Adaylığımız 2024 için. Dosyamızı nisan 2018'de vereceğiz. Burada ulaşım, konaklama ve stat-şehir seçimi olacak. Türkiye Cumhuriyeti her şeyi yapabilecek kapasitede. Önümüzde 1 yılımız var ve bu 1 yıllık süre içinde bütün eksiklerimizi gideririz" diye konuştu.



Demirören: "Maksimum 1 adayla çekişiriz"



EURO 2024'ün, EURO 2020 gibi ortak organizasyon olmayacağını düşündüğünü söyleyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Zaten öyle olsa, başvurular tek olarak alınmazdı. 2020 için yapılan sistem, 1 kereye mahsus bir sistem. Ortak organizasyon olacağını zannetmiyorum. Bana göre biz, maksimum 1 adayla çekişiriz. Türkiye bir futbol ülkesi, Avrupa'nın en büyük 5. yayın ihalesi Türkiye'de yapıldı. Statlarımızın ne derecede olduğu da ortada. Burada artık futbolumuzun marka değerini en iyi şekilde nasıl yükseltiriz onu düşünmeliyiz. Hep beraber mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Kılıç: "Buz Hokeyi Milli Takımı'na teşekkür ediyorum"



Erzurum'da düzenlenen EYOF'ta Rusya'ya 42-0 mağlup olan Buz Hokeyi Milli Takımımız'ın çok fazla eleştirildiğini sözlerine ekleyen Bakan Kılıç, "Bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Kendi açımdan bir sorumluluk. Şu anda EYOF devam ediyor. Buz Hokeyi Milli Takımımız, Rusya'ya farklı bir skorla mağlup oldu. Fakat kendilerine yapılan eleştirilere çok üzüldüm. Bunlar çok genç çocuklar. Çok kısa bir süre içerisinde bu takımı kurup mücadele etmeye başladılar. Karşılarındaki takım dünyanın en kuvvetli 2. takımı. Eleştiri biraz fazla oldu. Dün akşam kaptanlarıyla görüştüm, inanıyorum ki biz millet olarak onlara destek vereceğiz. Büyük bir cesaret örneği gösteriyorlar. Ülkem adına hepsine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıkladığı adaylık sonrasında, Bakan Kılıç, Demirören ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, toplu halde basın mensuplarına poz verdi.