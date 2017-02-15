 Euro 2024 için büyük gün – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Euro 2024 için büyük gün" /> Euro 2024 için büyük gün" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    için büyük gün

    Euro 2024 için büyük gün

    2024 Avrupa Şampiyonası'na aday olacak olan Türkiye, bugün konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak.

    Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirön'in yer alacağı toplantıda adaylıkla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Federasyonun Riva'daki idari merkezinde düzenlenecek organizasyon saat 10.00'da başlayacak. EURO 2016'nın ev sahipliğini tek oyla kaybeden Türkiye, 2020'deki organizasyondan ise şampiyonanın tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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