Euro 2024 için büyük gün
2024 Avrupa Şampiyonası'na aday olacak olan Türkiye, bugün konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak.
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirön'in yer alacağı toplantıda adaylıkla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Federasyonun Riva'daki idari merkezinde düzenlenecek organizasyon saat 10.00'da başlayacak. EURO 2016'nın ev sahipliğini tek oyla kaybeden Türkiye, 2020'deki organizasyondan ise şampiyonanın tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Euro 2024 için büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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