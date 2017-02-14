 Türk futbolu için büyük gün... – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Türk futbolu için büyük gün...

    Türk futbolu için büyük gün...

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na () ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.

    TFF'den yapılan açıklamada, toplantının federasyonun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Kılıç ve Demirören'in de yer alacağı toplantı saat 10.00'da başlayacak.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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