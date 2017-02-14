Türk futbolu için büyük gün...
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.
TFF'den yapılan açıklamada, toplantının federasyonun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Kılıç ve Demirören'in de yer alacağı toplantı saat 10.00'da başlayacak.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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