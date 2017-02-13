Türk futbolu için büyük gün...
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.
TFF'den yapılan açıklamada, toplantının federasyonun Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bakan Kılıç ve Demirören'in de yer alacağı toplantı saat 10.00'da başlayacak.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:57
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak ya beşiktaş kazanıyor diye alehine yapılan hatalar görünmüyor top mu oynuyosunuz da hakemden şikayet ediyosunuz
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak böle kandırıyolar sizi hakem makem falan filan ligin ilk kaç haftası puan alamadınız sizi kandırıyolar sizde yiyin
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 37
Yorum
zzkann12 ahmede rorigese vereceğin parayı sağlam bi stopere verseydiniz be sezon başında gs ye uyan br hoca bulsaydınız bugün bu durumda olmazdık.
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