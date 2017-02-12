Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de 'evet' diyen isimler arasına dahil oldu.
Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, yeni Türkiye için 'Evet' diyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeden sonra bilgi veren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandumda Türkiye için 'evet' diyeceğini açıkladı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:08
- Bursaspor Başkanı Ay'ın hakem tepkisi
Toplam 2
Yorum
ALI Hakem FENERBAHCE `yi yakti sizi degil bu serzenis suclu piskolojisi
- ''İnsanlık dışı faul''
Toplam 6
Yorum
selcuk bu aykut normal insan degil cocuklugunda bi arza var incir agacindan dusmus olabilir ?
- Hapoel’e Tosic, Akhisar’a Ersan
Toplam 7
Yorum
Adam asmayın Bir maçla adam asmayın, Tosici de gördük. Mitroviç en azından profesyonel bir oyuncu kimliği taşıyor. İleri çıkışları olması bence avantaj.
Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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