 Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek

    Yıldırım Demirören de 'evet' diyecek

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de 'evet' diyen isimler arasına dahil oldu.

    Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, yeni Türkiye için 'Evet' diyeceğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeden sonra bilgi veren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan'da yapılacak referandumda Türkiye için 'evet' diyeceğini açıkladı.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:08
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