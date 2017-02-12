Angola’da facia: 17 ölü
Afrika ülkesi Angola'da futbol faciası yaşandı. Cassia ile Libolo takımlarının oynadığı maçta yaşanan izdihamda 17 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce taraftar yaralandı. Görgü tanıklarına göre 8 bin kapasiteli statta çok daha fazla seyirci vardı. Dışarıdan yüzlerce kişi içeri girmeye çalışınca büyük bir kargaşa çıktı ve 17 kişi öldü.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Angola’da facia: 17 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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