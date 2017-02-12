 Angola’da facia: 17 ölü – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Angola’da facia: 17 ölü" /> Angola’da facia: 17 ölü" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ’da facia: 17 ölü

    Angola’da facia: 17 ölü
    Afrika ülkesi 'da futbol faciası yaşandı. ile takımlarının oynadığı maçta yaşanan izdihamda 17 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce taraftar yaralandı. Görgü tanıklarına göre 8 bin kapasiteli statta çok daha fazla seyirci vardı. Dışarıdan yüzlerce kişi içeri girmeye çalışınca büyük bir kargaşa çıktı ve 17 kişi öldü.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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