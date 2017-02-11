UEFA'dan Angola'ya başsağlığı mesajı
UEFA, Angola'da 17 kişinin hayatını kaybettiği futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
UEFA, Angola'da futbol stadyumunda yaşanan izdiham sırasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Uige'deki stadyumda yaşanan trajik olay nedeniyle Angola Futbol Federasyonu ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrinde Santa Rita de Cassia ile Recreativo do Libolo takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişi ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:19
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 21
Yorum
Aziz bıakın gidin ADAŞIMA bırak TAMP GİBİ ADAM herşey ondan SORULUR ah kayseri ah
- Barış’ın son hali
Toplam 14
Yorum
vedaku BJK'ta bu tür sertliklerin altından sürekli Q7 çıkıyor, tıpkı bir zamanlar GS'da Melo'nun, FB'de Emre'nin çıktığı gibi.
- ''Hesap verecekler!''
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Kültürsüz, hazımsız, kazanmasını ve kaybetmesini bilmeyen insanlara ne uygularsan uygula, o'nuda BOZAR KIRAR yepyeni bir rezalete çevirir.
UEFA'dan Angola'ya başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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