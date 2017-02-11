2024 müjdesi
Yazarımız Rıdvan Dilmen, Türkiye’nin Euro 2024’ü düzenlemek için adaylığını çarşamba günü açıklayacağını belirtip, “Almanya ile yarışacağız” diye konuştu.
Ünlü spor yazarı Rıdvan Dilmen, dün akşam tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir müjdeli haber paylaştı. Yazarımız Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan 'Yüzde 100 Futbol' programında, Türkiye'nin Euro 2024'ü düzenlemek için aday olduğunu ve bunu çarşamba günü açıklayacağını duyurdu. Karabük-Beşiktaş maçını değerlendirdiği programda konuşan Dilmen, "EURO 2024'e adayız. Çarşamba günü açıklayacaklar. Almanya ile çekişeceğiz" dedi.
Türkiye, Euro 2016'yı bir oyla Fransa'ya kaptırmıştı. Euro 2020'ye ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
Türkiye, Euro 2016'yı bir oyla Fransa'ya kaptırmıştı. Euro 2020'ye ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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