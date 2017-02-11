 2024 müjdesi – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    2024 müjdesi

    2024 müjdesi

    Yazarımız , ’nin ’ü düzenlemek için adaylığını çarşamba günü açıklayacağını belirtip, “Almanya ile yarışacağız” diye konuştu.

    Ünlü spor yazarı , dün akşam tüm 'yi yakından ilgilendiren bir müjdeli haber paylaştı. Yazarımız Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan 'Yüzde 100 Futbol' programında, Türkiye'nin 'ü düzenlemek için aday olduğunu ve bunu çarşamba günü açıklayacağını duyurdu. Karabük-Beşiktaş maçını değerlendirdiği programda konuşan Dilmen, "EURO 2024'e adayız. Çarşamba günü açıklayacaklar. Almanya ile çekişeceğiz" dedi.

    Türkiye, Euro 2016'yı bir oyla Fransa'ya kaptırmıştı. Euro 2020'ye ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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