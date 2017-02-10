Türkiye, EURO 2024'e aday!

Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen , Türkiye'nin EURO 2024'e ev sahipliği için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı. Resmi açıklamanın çarşamba günü yapılacağını açıklayan Dilmen, "EURO 2024'e adayız. Almanya ile çekişeceğiz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da değerlendiren Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın mağlubiyet sebeplerini sıraladı... İşte Dilmen'in çarpıcı açıklamaları:



GÜNEŞ'İN YOKLUĞU ETKİLEDİ

Savaşçı ruh, liderden başlar. Lider kenarda olunca bu biter. Taktik kazandı. Beşiktaş bu problemi çözemedi. Lider kenarda olmayınca takım etkilenir. Şenol hocanın kenarda olmaması Beşiktaş'ı etkiledi.



SÜREKLİ İTMEN LAZIM!

Oğuzhan iyi değildi, Cenk hiç yoktu, Babel bireysel yeteneklerini kullanamadı. Dürterek oynanmasını isteyen çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Sürekli itmen lazım, sürekli elin üzerinde olacak. Messi, Ronaldo neden bu kadar gol atıyor, aç gibi saldırıyorlar. Cenk bunu yapmazsa, üst düzey meziyetleri yok, sıradanlaşır.



FENERBAHÇE MAÇI BEŞİKTAŞ'I YIPRATMIŞ

"Fizik olarak ve taktik anlamda Karabükspor zor bir deplasmandı. Ve kazandılar. Onun dışında tabi ciddi bir kayıptır. Beraberlik olsa bile şu oyuna göre bir iyi bir skor olacaktı. En kötü beraberlik iyi sonuçtur. Kaldı ki, biraz da demoralizeydi futbolcular. Fenerbahçe maçı Beşiktaş'ı yıpratmış belli."



BU MAÇ BİR İLKTİ BENCE

Beşiktaş gibi hücumcu bir takımla oynayacaksınız ve kart görmeyeceksiniz. 20 haftada bir ilkti bence.



TUDOR MAÇA İYİ HAZIRLANMIŞ

Karabükspor müthiş hazırlanmış. Taktik anlamda iyi analiz etmişler. Tudor, hem kendi formatını hem de rakibini düşünmüş ve bütün hafta buna hazırlanmış. İlk golde kafamda soru işaretleri var. Karabüklü oyuncu bana birkaç santim önde gibi geldi.