 EURO 2024'e adayız – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    EURO 2024'e adayız

    EURO 2024'e adayız

    , Türkiye'nin "EURO 2024'e aday olduğunu açıkladı.

    Fotomaç'ın usta yazarı , Türkiye'nin EURO 2024'e ev sahipliği için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı. Resmi açıklamanın çarşamba günü yapılacağını açıklayan Dilmen, "EURO 2024'e adayız. Almanya ile çekişeceğiz" diye konuştu.

    Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı da değerlendiren Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın mağlubiyet sebeplerini sıraladı... İşte Dilmen'in çarpıcı açıklamaları:

    GÜNEŞ'İN YOKLUĞU ETKİLEDİ
    Savaşçı ruh, liderden başlar. Lider kenarda olunca bu biter. Taktik kazandı. Beşiktaş bu problemi çözemedi. Lider kenarda olmayınca takım etkilenir. Şenol hocanın kenarda olmaması Beşiktaş'ı etkiledi.

    SÜREKLİ İTMEN LAZIM!
    Oğuzhan iyi değildi, Cenk hiç yoktu, Babel bireysel yeteneklerini kullanamadı. Dürterek oynanmasını isteyen çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Sürekli itmen lazım, sürekli elin üzerinde olacak. Messi, Ronaldo neden bu kadar gol atıyor, aç gibi saldırıyorlar. Cenk bunu yapmazsa, üst düzey meziyetleri yok, sıradanlaşır.

    FENERBAHÇE MAÇI BEŞİKTAŞ'I YIPRATMIŞ
    "Fizik olarak ve taktik anlamda Karabükspor zor bir deplasmandı. Ve kazandılar. Onun dışında tabi ciddi bir kayıptır. Beraberlik olsa bile şu oyuna göre bir iyi bir skor olacaktı. En kötü beraberlik iyi sonuçtur. Kaldı ki, biraz da demoralizeydi futbolcular. Fenerbahçe maçı Beşiktaş'ı yıpratmış belli."

    BU MAÇ BİR İLKTİ BENCE
    Beşiktaş gibi hücumcu bir takımla oynayacaksınız ve kart görmeyeceksiniz. 20 haftada bir ilkti bence.

    TUDOR MAÇA İYİ HAZIRLANMIŞ
    Karabükspor müthiş hazırlanmış. Taktik anlamda iyi analiz etmişler. Tudor, hem kendi formatını hem de rakibini düşünmüş ve bütün hafta buna hazırlanmış. İlk golde kafamda soru işaretleri var. Karabüklü oyuncu bana birkaç santim önde gibi geldi.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    EURO 2024'e adayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.