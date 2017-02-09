"Video hakem penaltı ve golleri tayin edecek"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, TRTSPOR'da yayınlanan Stadyum programında Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı.

Türkiye'de hakemlere aşırı baskı olduğunu vurgulayan MHK Başkanı, "Hakemler hakkında bir sussun herkes, bir konuşulmasın bakalım o zaman ne yapacak hakemler. Rahat bırakılmıyorlar. Barcelona - Atletico Madrid arasında oynanan maçta Griezmann'ın golü sayılmadı ve A. Madrid elendi. Onlarda öyle bağırma, yaygara yapılmıyor. Hata her yerde var. İnsanlar fazla bağırmasın o zaman görelim hakemleri" dedi.

Hakem notları medyada tahmini yazıldığını söyleyen Namoğlu, "Hakem notlarını genelde ben ve ekibim biliyor. Ama sızmalar oluyor mu? Olabilir tabi ki, biz o notlara göre karar veriyoruz. Bazı pozisyonlar sana göre, bana göre değişir yani gridir. Gri olan pozisyonlar hakemin lehine yorumlanır. Bu dünyada böyledir. Pozisyon üzerinde herkes hem fikirse o zaman gözlemci de öyle değerlendirir, öyle değerlendirmelidir." dedi.

Hakem gözlemciliği ile ilgili de konuşan Namoğlu, "Gözlemcilikte UEFA ve İngiliz sisteminin karışımı bir düzene gitmek lazım. Birkaç kişinin katıldığı gözlemcilik sistemini uygulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Profesyonel hakemlerin sözleşmesinde tazminat olduğunu dile getiren Namoğlu, hakemlerin sözleşme süresince maaş aldığını sadece maç yönetmeyen, dinlendirilen hakemlerin performans tazminatı almadıklarını belirtti.

Video hakem sistemiyle (VAR) ilgili de açıklamalar yapan MHK Başkanı Namoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"VAR sisteminin yüzde yüz yararlı olacağına inanıyorum. Almanya video hakemliğe başlıyor. Onlar bizden geride mi? Hayır ama onlarda geçiyorlar bu sisteme. Hollanda, İtalya geçiyor. Türkiye'de ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Mart ayında denemelere başlayacağız. Bu denemeler kesinlikle hakem kararlarını etkilemeyecek. Sadece özel maçlarında hakem kararlarına etki edecek. Video hakem asistanı sadece yüzde yüz emin olduğu konularda yani gol, penaltı ve ihraç kararlarında devreye girecek. Yoruma açık olan pozisyonlarda ise orta hakem karar verecek."