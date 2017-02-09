Turkuvaz Medya konuşturuyor
İnterpress’in verilerine göre, yılbaşından bu yana en çok haberi çıkan yorumcular, Turkuvaz Medya’nın yıldızları Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu oldu
Spor medyasında en çok konuşulan spor yorumcuları da belli oldu. İnterpress Medya Takip Ajansı'nın araştırmasına göre, yılbaşından bu yana spor yorumcuları hakkında medyaya 15 binden fazla haber yansıdı. İlk üç sırayı Turkuvaz Medya'nın yorumcuları aldı. Fotomaç ve Sabah Gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, 8410 haberle ilk sırayı aldı. Sabah'ta yazan Ahmet Çakar'ın 1441 haberle ikinci sırada bulunduğu listede, Fotomaç ve Sabah'taki yazıları büyük ses getiren, A Spor'da da yorumculuk yapan Erman Toroğlu (849) yer aldı. Bu isimleri Mehmet Demirkol (772) ile Sinan Engin (396) izledi.
SUNUCULARDA ERTEM ŞENER
Spor programı sunan sunucuların medyada çıkan haberlerine bakıldığında ise ilk sırayı 576 haberle Ertem Şener alıyor. Fotomaç'ta yazan Şener'i Ersin Düzen (368) ile Güntekin Onay (339) izledi.
SUNUCULARDA ERTEM ŞENER
Spor programı sunan sunucuların medyada çıkan haberlerine bakıldığında ise ilk sırayı 576 haberle Ertem Şener alıyor. Fotomaç'ta yazan Şener'i Ersin Düzen (368) ile Güntekin Onay (339) izledi.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 22
Yorum
partal Şimdi Şenol Güneş başkasının kartıyla tribüne girebilir. Para cezasına iş bağlanır.
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 7
Yorum
yine YİNE FENER KAYIRILMIŞ BU CEZALARDA...RVP 7 AY CEZA ALMALIYDI..EMSAL KARAR VAR..TARAFTAR KÜRÜNDEN DOLAYI FENERE EN AZ 1 MAÇ SEYİRCİZİ OYNAMA
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 22
Yorum
Hukukçu Şiddetli hareket mi?!!!!La hareket nerede temas bile yok...
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