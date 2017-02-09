 Turkuvaz Medya konuşturuyor – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Turkuvaz Medya konuşturuyor

    Turkuvaz Medya konuşturuyor

    İnterpress’in verilerine göre, yılbaşından bu yana en çok haberi çıkan yorumcular, Turkuvaz Medya’nın yıldızları Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu oldu

    Spor medyasında en çok konuşulan spor yorumcuları da belli oldu. İnterpress Medya Takip Ajansı'nın araştırmasına göre, yılbaşından bu yana spor yorumcuları hakkında medyaya 15 binden fazla haber yansıdı. İlk üç sırayı Turkuvaz Medya'nın yorumcuları aldı. Fotomaç ve Sabah Gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, 8410 haberle ilk sırayı aldı. Sabah'ta yazan Ahmet Çakar'ın 1441 haberle ikinci sırada bulunduğu listede, Fotomaç ve Sabah'taki yazıları büyük ses getiren, A Spor'da da yorumculuk yapan Erman Toroğlu (849) yer aldı. Bu isimleri Mehmet Demirkol (772) ile Sinan Engin (396) izledi.

    SUNUCULARDA ERTEM ŞENER
    Spor programı sunan sunucuların medyada çıkan haberlerine bakıldığında ise ilk sırayı 576 haberle Ertem Şener alıyor. Fotomaç'ta yazan Şener'i Ersin Düzen (368) ile Güntekin Onay (339) izledi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:24
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