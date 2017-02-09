 Hebei China Hernanes'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 09 Şubat 2017 Hernanes'i kadrosuna kattı" /> Hernanes'i kadrosuna kattı" />
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Hebei China 'i kadrosuna kattı

    Hebei China Hernanes'i kadrosuna kattı

    Çin Süper Ligi takımlarından , İtalyan kulübü 'un Brezilyalı futbolcusu 'i renklerine bağladı.

    'tan yapılan açıklamada, iki kulübün, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaştığı belirtildi. 'un, 'in bonservisi için 8 milyon avro ödeyeceği ifade edildi. Çin kulübünün, Hernanes'in sözleşmesinde yer alan koşulları sağlaması durumunda 2 milyon avro daha ödeme yapacağı paylaşıldı.

    Geçen sezon Juventus'ta lig ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hernanes, Brezilya Milli Takımı formasıyla 27 maça çıktı.

    Kadrosunda Gervinho, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış isimleri barındıran Hebei China Fortune, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Ersan Adem Gülüm'ün bonservisini de elinde tutuyor.

    Hernanes'ten önce Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel, Pato gibi ünlü futbolcular da 2017'de Çin kulüplerinin yolunu tutmuştu.

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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