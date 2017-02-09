Hebei China Hernanes'i kadrosuna kattı
Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune, İtalyan kulübü Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Hernanes'i renklerine bağladı.
Juventus'tan yapılan açıklamada, iki kulübün, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaştığı belirtildi. Hebei China Fortune'un, Hernanes'in bonservisi için 8 milyon avro ödeyeceği ifade edildi. Çin kulübünün, Hernanes'in sözleşmesinde yer alan koşulları sağlaması durumunda 2 milyon avro daha ödeme yapacağı paylaşıldı.
Geçen sezon Juventus'ta lig ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hernanes, Brezilya Milli Takımı formasıyla 27 maça çıktı.
Kadrosunda Gervinho, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış isimleri barındıran Hebei China Fortune, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Ersan Adem Gülüm'ün bonservisini de elinde tutuyor.
Hernanes'ten önce Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel, Pato gibi ünlü futbolcular da 2017'de Çin kulüplerinin yolunu tutmuştu.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:39
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 22
Yorum
partal Şimdi Şenol Güneş başkasının kartıyla tribüne girebilir. Para cezasına iş bağlanır.
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 7
Yorum
yine YİNE FENER KAYIRILMIŞ BU CEZALARDA...RVP 7 AY CEZA ALMALIYDI..EMSAL KARAR VAR..TARAFTAR KÜRÜNDEN DOLAYI FENERE EN AZ 1 MAÇ SEYİRCİZİ OYNAMA
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 22
Yorum
Hukukçu Şiddetli hareket mi?!!!!La hareket nerede temas bile yok...
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