Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileklerini iletti.
"Acımız büyük!" başlıklı açıklama şöyle;
"Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:30
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
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gsli klasik bir fener sacmaligi
- ''Pascal’dan farkı yok!''
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Ertan herkes dahildir. Yoneticisi- futbolcusu- hakemi - saha görevlileri- güvenlikçileri- spor yorumcuları- eski spocular ve hakemlerde herkes.
- Van Persie tişörtüne cevap
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