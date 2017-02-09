Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

"Acımız büyük!" başlıklı açıklama şöyle;



"Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."