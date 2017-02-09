 Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!" – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

    Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

    Türkiye Futbol Federasyonu (), Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileklerini iletti.

    "Acımız büyük!" başlıklı açıklama şöyle;

    "Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

    Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:30
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