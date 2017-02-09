Dünya Kupası için yeni teklif geliyor
UEFA, 48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Avrupa ülkesinin yer almasının teklif edileceğini açıkladı.
Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takımları ikinci tura kalabilir." şeklinde konuştu.
Öte yandan UEFA başkanlığına azami 12 yıl limiti getirildiğini belirten Ceferin, "UEFA İcra Kurulu, bugün bazı reform tekliflerini kabul etti. UEFA başkanlığına, 70 yaşını aşmamak kaydıyla dörder yıllık 3 dönem üst limiti getirme teklifi onaylandı." ifadelerini kullandı.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:51
- 5 dakikada işlem tamam
Toplam 11
Yorum
austin borçtan sonraki projeler,sistem oturtma önemli aynı hatalar yapılırsa gidenle kalırsın öyle bi sistem kuracaksın ki bu fedalar hibe olmasın
- 5 dakikada işlem tamam
Toplam 11
Yorum
austin borcu kapattıktan sonraki süreç çok önemli tekrar yapılacak yanlış haeketler tekrar borçlenılırsa elden çıkanlar hibe olmuş olur..
- Riekerink savaşı!
Toplam 25
Yorum
austin t.d,rektör değişikliği şu zmanda o kadr gereksiz ki.daha önce yapıldı ve ne hallere düştük bunlardanda mı ders almadınız..sezon sonu bakılır
Dünya Kupası için yeni teklif geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.