''Büyük bir şey kazanmak istiyorsa...''
Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, İngiliz kulübü Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'e, Bayern Münih'e transfer olmasını tavsiye etti.
Ballack, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Mesut'un mükemmel bir futbolcu olduğunu belirterek, bundan dolayı bir çok kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini kaydetti.
Mesut'un, Arsenal'in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih'te daha yüksek." ifadesini kullandı.
Ballack, Bayern Münih'in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini iddia etti.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:02
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Toplam 30
Yorum
PASCAL OLAYI Beşiktaş P..Nouma'yı 7 ay futboldan men cezası aldıktan sonra gönderdi. Madem oynatamayacağım neden para ödeyeyim dedi. BJK,Tatlı su kurnazı
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Toplam 50
Yorum
3büyükler [BEŞİKTAŞ] [GALATASARAY] [TRABZONSPOR] DAN BAŞKA 3 BÜYÜK YOKTUR !!! KIAYANETE KADARDA BU BÖLE ARTIK !
- Gidenler uçuyor
Toplam 19
Yorum
UltraArslan Biz uçamayız.. Yaş ortalaması 33 olan Oyuncular var.. Sabri, Chedjou, Hakan Balta, De Jong, Podolski, Snejder bunlara uçamazsın .....
''Büyük bir şey kazanmak istiyorsa...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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