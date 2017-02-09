 Bakan Kılıç uyardı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Bakan Kılıç uyardı

    Bakan Kılıç uyardı
    , derbide ve diğer maçlarda yaşanan olaylar konusunda, "Türkiye'de herkesin olduğu gibi, spor yöneticilerinin, antrenörlerin, sporcuların da bu ülkeye karşı sorumlulukları var. Herkes sorumluluklarına göre davranmalı" uyarısında bulundu.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:43
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