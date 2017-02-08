Sakarya’da Tuncay Şanlı şoku
Spor Toto 3. Lig takımlarından Sakaryaspor'da dün flaş bir gelişme yaşandı.
Takımın başında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 22 puan toplayan Tuncay Şanlı, dün Sakaryaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilip, "Sakaryaspor'un menfaatleri için bir değişime ihtiyaç duyulduğuna karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Sakarya’da Tuncay Şanlı şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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