Sakarya’da Tuncay Şanlı şoku

Spor Toto 3. Lig takımlarından Sakaryaspor'da dün flaş bir gelişme yaşandı.

Takımın başında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 22 puan toplayan Tuncay Şanlı, dün Sakaryaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilip, "Sakaryaspor'un menfaatleri için bir değişime ihtiyaç duyulduğuna karar verildi" ifadeleri kullanıldı.