''Büyük bir şey kazanmak istiyorsa...''
Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, İngiliz kulübü Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'e, Bayern Münih'e transfer olmasını tavsiye etti.
Ballack, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Mesut'un mükemmel bir futbolcu olduğunu belirterek, bundan dolayı bir çok kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini kaydetti.
Mesut'un, Arsenal'in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih'te daha yüksek." ifadesini kullandı.
Ballack, Bayern Münih'in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini iddia etti.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:06
- Kaptanlık yapacak mı?
Toplam 7
Yorum
Özgür Sabri ve selçuk futbolu bırakmalı.GS de yeri dolmayacak futbolcu yokkkk.Selçuk bugün bırakmalï
- Van Persie'ye 6222 şoku
Toplam 51
Yorum
CENGİZ YİYİN BİRBİRİNİZİ.......
- Volkan Demirel'e büyük şok
Toplam 52
Yorum
volkan bunu biz her sene yapıyoruz yalan mı...........))
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