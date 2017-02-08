 ''Büyük bir şey kazanmak istiyorsa...''
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HEPSİ
    08 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Büyük bir şey kazanmak istiyorsa...''

    ''Büyük bir şey kazanmak istiyorsa...''

    Eski Alman milli futbolcu , İngiliz kulübü 'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu 'e, 'e transfer olmasını tavsiye etti.

    Ballack, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Mesut'un mükemmel bir futbolcu olduğunu belirterek, bundan dolayı bir çok kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini kaydetti.

    Mesut'un, 'in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans 'te daha yüksek." ifadesini kullandı.

    Ballack, Bayern Münih'in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini iddia etti.

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:06
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