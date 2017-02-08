 Avrupa'ya Türk damgası – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Avrupa'ya Türk damgası

    Avrupa'ya Türk damgası

    Yalnızca Barçalı Arda Turan değil Avrupa’da forma giyen birçok milli oyuncumuz adından söz ettiriyor. , Yunus Mallı, Emre Mor, Ömer Toprak ve Emre Çolak gibi isimler harikalar yaratıyor

    Bu sezon Avrupa liglerinde Türk futbolcular fırtına gibi esiyor. Yalnızca Barcelona'da forma giyen Arda Turan değil birçok milli oyuncu, kulüplerinde öne çıkıyor. La Liga'da Deportivo forması giyen Emre Çolak, takımının vazgeçilmezleri arasında yer alırken, 19 maçta 2 gol, 5 asistle oynadı. Arda, Barça'da 26 maçta 13 gol, 6 asist yaparken, Almanya'da Yunus Mallı fark yarattı.

    ENES ÜNAL REKOR KIRDI
    Wolfsburg ile çıktığı 19 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandıran Yunus, 7 de gol attırdı. Emre Mor, Borussia Dortmund'ta 13 maça çıkarken, Ömer Toprak da Bayer Leverkusen ile 20 resmi mücadelede forma giydi. Enes Ünal ise Hollanda'da Twente ile kariyer rekoru kırdı. Genç futbolcu, 19 lig müsabakasında 10 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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