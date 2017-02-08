Avrupa'ya Türk damgası
Yalnızca Barçalı Arda Turan değil Avrupa’da forma giyen birçok milli oyuncumuz adından söz ettiriyor. Enes Ünal, Yunus Mallı, Emre Mor, Ömer Toprak ve Emre Çolak gibi isimler harikalar yaratıyor
Bu sezon Avrupa liglerinde Türk futbolcular fırtına gibi esiyor. Yalnızca Barcelona'da forma giyen Arda Turan değil birçok milli oyuncu, kulüplerinde öne çıkıyor. La Liga'da Deportivo forması giyen Emre Çolak, takımının vazgeçilmezleri arasında yer alırken, 19 maçta 2 gol, 5 asistle oynadı. Arda, Barça'da 26 maçta 13 gol, 6 asist yaparken, Almanya'da Yunus Mallı fark yarattı.
ENES ÜNAL REKOR KIRDI
Wolfsburg ile çıktığı 19 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandıran Yunus, 7 de gol attırdı. Emre Mor, Borussia Dortmund'ta 13 maça çıkarken, Ömer Toprak da Bayer Leverkusen ile 20 resmi mücadelede forma giydi. Enes Ünal ise Hollanda'da Twente ile kariyer rekoru kırdı. Genç futbolcu, 19 lig müsabakasında 10 kez gol sevinci yaşadı.
ENES ÜNAL REKOR KIRDI
Wolfsburg ile çıktığı 19 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandıran Yunus, 7 de gol attırdı. Emre Mor, Borussia Dortmund'ta 13 maça çıkarken, Ömer Toprak da Bayer Leverkusen ile 20 resmi mücadelede forma giydi. Enes Ünal ise Hollanda'da Twente ile kariyer rekoru kırdı. Genç futbolcu, 19 lig müsabakasında 10 kez gol sevinci yaşadı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Avrupa'ya Türk damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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