 <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>, Atletico'ya direnemedi Altınordu, Atletico'ya direnemedi" /> Altınordu, Atletico'ya direnemedi" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Atletico'ya direnemedi

    Altınordu, Atletico'ya direnemedi

    Futbolda, 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi play-off turunda , İspanya temsilcisi 'e 2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

    Stat: Doğanlar

    Hakemler: Anatoliy Zhabchenko, Viktor Matyash, Volodymyr Vysotskyi (Ukrayna)

    : Berke Özer, Kerim Alıcı, Ali Mert Aydın (Dk. 66 Alper Kadir Duruk), Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Oğulcan Ülgün, Enis Durak, Fatih Aktay, Hamit Kulya, Alican Özfesli (Dk. 78 Selçuk Öztürk), Anıl Balakkız (Dk. 81 Musa Caner Aktaş)

    : Tomas Marin, Mateos Acosta (Dk. 85 Pablo De Castro), Baldera Rodriguez, Baro Rodriguez, Fandino Carro, Vega Moya, Sole Navarro (Dk. 74 Nunez Aguero), Ondo Obama, Felipe Gomez, Carlos Munoz, Alberto Rodenas (Dk. 63 Gaecia Ballesteros)

    Goller: Dk. 12 Vego Moya (Penaltıdan), Dk. 90 Pablo De Castro (Atletico Madrid)

    Kırmızı kartlar: Dk. 44 Kerim Alıcı, Dk. 71 Seydi Kayasoy (Altınordu), Dk. 61 Vega Moya (Atletico Madrid)

    Sarı kartlar: Dk. 12 Berke Özer, Dk. 44 Ali Mert Aydın, Dk. 86 Selçuk Öztürk, Dk. 87 Hamit Kulya, Dk. 90+2 Musa Caner Aktaş, Dk. 90+4 Fatih Aktay (Altınordu), Dk. 53 Tomas Marin, Dk. 73 Sole Navarro, Dk. 83 Mateos Acosta, Dk. 89 Nunez Aguero (Atletico Madrid)

    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu, Atletico'ya direnemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.