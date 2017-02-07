Video hakem uygulaması test edilecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çalışmalarına hız verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu.
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan, IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ve IFAB Baş Teknik Danışmanı David Elleray'in katıldığı toplantılarla ilgili olarak, "Önümüzdeki mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı." ifadeleri kullanıldı.
Toplantılarda, FIFA Baş Teknik Sorumlusu Marco van Basten, FIFA Teknoloji Departmanı Müdürü Johannes Horzmuller ve FIFA Teknoloji Departmanı Sorumlusu Danielle Diana'nın, projenin teknolojik altyapısına dair bilgilendirme yaptığı da aktarıldı.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 17:16
- Fikret Orman'dan derbi açıklaması
Toplam 75
Yorum
necmettin FB, GS ile olan maçlardada bu gerilimi uygulayıp, hakem koruması ile kart görmeden maçı alıyor olan ceza alan taraftarla futbolculara oluyor
- Fikret Orman'dan derbi açıklaması
Toplam 75
Yorum
misafir Sonunda anlamış provakasyonun kimin yaptığını akşam galiba fikret başkan aynaya bakmış bide ne görsün karşısında Oğuzhan ne yapsın anında U
- Fikret Orman'dan derbi açıklaması
Toplam 75
Yorum
Alp Anlaşılan birileri yüklü ceza gelecek diye kulağına fısıldamış. Şimdi "özür dilerim" falan diyerek durumu hafifletmeye çalışıyor. Bakalım TFF Ceza Kurulu emsallerine verdiği cezalar gibi mi davranacak yoksa herkes eşittir ancak bazılar daha çok eşittir mi diyecek.
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