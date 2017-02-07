‘VAR’ için toplantı

FIFA, TFF ve IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ile Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yetkililerin katıldığı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçiş hazırlıklarının ele alındığı toplantı Zürih'te başladı. Toplantıya Türkiye'den; TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti katıldı.