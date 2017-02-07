 İddiaları yalanladı! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    İddiaları yalanladı!

    İddiaları yalanladı!

    Bundesliga takımlarından 'de forma giyen ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu , Chelsea'ye transfer olacağına ilişkin basına hiçbir şey söylemediğini belirtti.

    Hakan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Chelsea ile ilgili basına hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir bir Türk gazeteciyle ne mahkeme kararı ne de geleceğime ilişkin konuştum." ifadelerini kullandı.

    FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan karar ile Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan 'na, 4 ay futboldan men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya verilen cezayı onamıştı.

    Olay sonrası İngiliz kulübü Chelsea'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer edeceği iddia edilmişti.

    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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