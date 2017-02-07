Djibrill Cisse futbolu bıraktı
Bir dönem İngiliz ekibi Liverpool'un da formasını giyen Fransız oyuncu Djibril Cisse, futbolu bıraktı.
Cisse kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Olympique Marsilya, Panathinaikos ve Lazio gibi takımlarda oynamıştı.
En son 2015-2016 sezonunda Fransa'ya bağlı deniz aşırı bölge Reunion'un Saint-Pierroise takımında forma giyen 35 yaşındaki Cisse, Fransa Milli Takımı'nda 41 maçta 9 gole imza atmıştı.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:31
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
Toplam 100
Yorum
necmettin PFDK ya sevkine gerek olacak hareketi görülmemiş! Hakem ona maç boyunca sakin ol demekten maça bakamamış. Baksaydı sarılardan atılacaktı
- Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!
Toplam 100
Yorum
aslan zamanında pascal nouma ya verilen ceza rvp yede verilmeli işin içinde rakip taraftarı kışkırtmada var dil çıkarıyor adalet varsa ceza veriir
- İşte Çeyrek Final eşleşmeleri
Toplam 52
Yorum
XanDer07 Fenerbahçe-Paşa finali olacak ve kupayı Fenerbahçem alacak!!!!
Djibrill Cisse futbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.