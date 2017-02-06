İddiaları yalanladı!
Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Chelsea'ye transfer olacağına ilişkin basına hiçbir şey söylemediğini belirtti.
Hakan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Chelsea ile ilgili basına hiçbir açıklama yapmadım. Hiçbir bir Türk gazeteciyle ne mahkeme kararı ne de geleceğime ilişkin konuştum." ifadelerini kullandı.
FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan karar ile Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na, 4 ay futboldan men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya verilen cezayı onamıştı.
Olay sonrası İngiliz kulübü Chelsea'nin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer edeceği iddia edilmişti.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
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Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
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Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
İddiaları yalanladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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