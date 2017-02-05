Şampiyonluğu Aboubakar getirdi
Kamerun, Vincent Aboubakar'ın 87'de attığı golle Mısır'ı 2-1 mağlup etti ve Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
2017 Afrika Uluslar Kupası'nı, Mısır'ı 2-1 yenen Kamerun kazandı.
Gabon'un başkenti Libreville'deki d'Angondje Stadı'nda oynanan 31. Afrika Uluslar Kupası finalinde, 7 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan Mısır ile kupayı 4 kez kaldıran Kamerun karşılaştı.
2011-2013 yıllarında Orduspor'u çalıştıran Hector Cuper yönetimindeki Mısır, 2009-2010 sezonunda kısa bir süre Trabzonspor'da görev yapan Hugo Broos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Kamerun karşısında 22. dakikada öne geçti.
Roma'da forma giyen Salah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arsenal'in orta saha oyuncusu Elneny'nin golüyle Mısır, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Kamerun, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Aboubakar'ın oyuna dahil olduğu 2. yarıya hızlı başladı. Kamerunlu stoper Nkoulou, Moukandjo'nun sol kanattan ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
Finale kadar oynadığı 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, 88. dakikada sahneye çıktı. Orta sahadan atılan uzun pası ceza sahasında çok iyi kontrol eden Aboubakar, topu rakibinden kurtardıktan sonra yaptığı vuruşla Kamerun'un maçı 2-1 kazanmasını sağladı.
Kamerun böylece 1984, 1988, 2000 ve 2002'den sonra Afrika Uluslar Kupası'ndaki 5. şampiyonluğunu elde etti.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:13
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 4
Yorum
:D Allah akıl fikir versin diyeceğim buna ama o bile çok fazla :D
- Beşiktaş 10 kişi kaldı
Toplam 13
Yorum
myg CENK rüzgardan düşmeseydi gol olurmu suçlu CENK
- "Tosic'in yaptığı doğru değildi"
Toplam 3
Yorum
Temple Adam Süt kupası önemli degil bizim için diyor. Ziraat Türkiye Kupasının önceki ismi Süt kupasıydı e var bunda?
Şampiyonluğu Aboubakar getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.