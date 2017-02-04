 Yedek kulübesine bir Urfa bir ayran! – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yedek kulübesine bir Urfa bir ayran!

    Yedek kulübesine bir Urfa bir ayran!
    FUTBOL sahalarında görülmemiş olay... Kıbrıs Kupası'nda oynanan Küçük Kaymaklı- Lapta maçında yedek kulübesinde oturan bir futbolcunun karnı çok acıktı. Kulübeye dürüm siparişi verdi. Maçın 15. dakikası oynanırken motoruyla gelen dürümcü futbolcuya siparişini getirdi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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