En çok kazananlar listesi açıklandı
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarlık geliriyle 2016'nın en çok kazanan sporcusu oldu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarlık gelirle 2016 yılında en fazla kazanan sporcu oldu.
Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, geçen yılın en çok kazanan sporcularına yer verildi.
Pazar günü 32 yaşına girecek Ronaldo, 88 milyon dolarlık geliriyle 2016'nın en çok kazanan sporcuları listesinde zirveye çıktı.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 81,4 milyon dolar kazancıyla ikinci sırada kalırken, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James ise 77,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü oldu.
Listede yer alan 23 ülkeden 100 sporcunun 65'inin ABD vatandaşı olması, dikkati çekti.
2016'nın en fazla kazanan ilk 10 sporcusu şöyle:
|Sporcu
|Branş
|Kazanç (dolar)
|1
|Cristiano Ronaldo
|Futbol
|88 milyon
|2
|Lionel Messi
|Futbol
|81,4 milyon
|3
|LeBron James
|Basketbol
|77,2 milyon
|4
|Roger Federer
|Tenis
|67,8 milyon
|5
|Kevin Durant
|Basketbol
|56,2 milyon
|6
|Novak Djokovic
|Tenis
|55,8 milyon
|7
|Cam Newton
|Amerikan futbolu
|53,1 milyon
|8
|Phil Mickelson
|Golf
|52,9 milyon
|9
|Jordan Spieth
|Golf
|52,8 milyon
|10
|Kobe Bryant
|Basketbol
|50 milyon
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
En çok kazananlar listesi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.