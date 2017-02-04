 Aimar futbola dönüyor – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    futbola dönüyor

    Aimar futbola dönüyor

    Arjantin'in eski yıldız oyuncuları arasında yer alan Pablo , futbola başladığı Estudiantes de Rio Cuarto formasıyla yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

    Kariyerinde Valencia, Real Zaragoza ve Benfica gibi takımlarda forma giymesinin ardından yeşil sahalara 2015 yılında River Plate formasıyla veda eden , Arjantin Kupası'nda mücadele edecek ve futbola başladığı Estudiantes de Rio Cuarto takımının aday kadrosunda yer aldı.

    37 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeniden sahalara dönebilmek amacıyla düzenli olarak amatör ligde mücadele eden Estudiantes de Rio Cuarto Kulübü'nün antrenmanlarına çıkıyor.

    Arjantin Milli Takımı'nda da 52 maça çıkan Aimar, 16 yaşında Estudiantes Rio Cuarto formasını giymiş ve yeteneğiyle kısa zamanda kendini kanıtlayarak River Plate'e transfer olmuştu.

    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:14
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