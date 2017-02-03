En çok kazananlar listesi açıklandı
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarlık geliriyle 2016'nın en çok kazanan sporcusu oldu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarlık gelirle 2016 yılında en fazla kazanan sporcu oldu.
Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, geçen yılın en çok kazanan sporcularına yer verildi.
Pazar günü 32 yaşına girecek Ronaldo, 88 milyon dolarlık geliriyle 2016'nın en çok kazanan sporcuları listesinde zirveye çıktı.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 81,4 milyon dolar kazancıyla ikinci sırada kalırken, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James ise 77,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü oldu.
Listede yer alan 23 ülkeden 100 sporcunun 65'inin ABD vatandaşı olması, dikkati çekti.
2016'nın en fazla kazanan ilk 10 sporcusu şöyle:
|Sporcu
|Branş
|Kazanç (dolar)
|1
|Cristiano Ronaldo
|Futbol
|88 milyon
|2
|Lionel Messi
|Futbol
|81,4 milyon
|3
|LeBron James
|Basketbol
|77,2 milyon
|4
|Roger Federer
|Tenis
|67,8 milyon
|5
|Kevin Durant
|Basketbol
|56,2 milyon
|6
|Novak Djokovic
|Tenis
|55,8 milyon
|7
|Cam Newton
|Amerikan futbolu
|53,1 milyon
|8
|Phil Mickelson
|Golf
|52,9 milyon
|9
|Jordan Spieth
|Golf
|52,8 milyon
|10
|Kobe Bryant
|Basketbol
|50 milyon
Kaynak: AA
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:02
- Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
Toplam 2
Yorum
fredy Caner Erkin sakat 2 ay daha maca cikamaz daha takima isinmasi falan zaman alir ama Demba ba da ayni durumda bir tek Ersan kaliyo alternatif.
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Toplam 17
Yorum
baba61 hakedene hak ettiğini vereceksin.....
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Toplam 8
Yorum
ali bu iş zor olmaz.
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