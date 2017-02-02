Aboubakarlı Kamerun finalde
2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, Gana'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde, kupayı dörder kez müzelerine götüren Kamerun ile Gana karşılaştı.
Franceville kenti ile aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmada, orta saha mücadelesiyle geçen ilk yarıda iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.
İkinci yarıda daha etkili ataklar geliştiren Kamerun, aradığı golü 72. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ile buldu. Dakikalar ilerledikçe çok oyuncuyla hücuma çıkan Gana karşısında kontrataklarla etkili olan Kamerun, 90+3'üncü dakikada Christian Bassogog ile ağları bir kez daha havalandırdı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Kamerun'da Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar 74. dakikada oyuna dahil oldu. Gana'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un savunma oyuncusu John Boye 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Mısır'ın finaldeki rakibi, Kamerun oldu. Final mücadelesi 5 Şubat Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. Üçüncülük maçı ise yarın aynı saatte Burkina Faso ile Gana arasında yapılacak.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Fatih Hoppala bi bu eksikti fatih terim goster hocaligini trabzondan bir daha futbolcu cagirma gerci cagrilacak futbolcuda yok ya ayip be
- Alex de Souza ayrılığının nedenlerini anlattı
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 BEYLER HERKEZ AYKUT HOCA YOLADI DIYOR NIYE FB BASKANI AYKUTMU YOKSA AZIZMI ONU SÖYLEYIN BIR ASIL ALEXI KISKANAN AZIZ CÜNKÜ ONUN ÖNÜNE GECTI.
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Ekici Iyi guzelde ekicinin hakki ne olacak peki cocuk t's terbiyesizlik yapmadi ama kadro disi herkes kendine geldigi zaman hakli oluyor tr buras
Aboubakarlı Kamerun finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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