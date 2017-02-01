Türk futbolcu, Portekiz ekibi Paços Ferreira'da
Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan 19 yaşındaki Berkant Şahin Kök, Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Pacos Ferreira'ya transfer olduğunu açıkladı.
Berkant Şahin, yaptığı açıklamada, bu sezon öncesi Portekiz'in alt liglerinde mücadele eden Alcanenense'ye gittiğini, şimdi de Pacos Ferreira ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.
Alcanenense formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol attığını ifade eden Berkant Şahin, şunları kaydetti:
''Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Paços Ferreira ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladım. Artık Portekiz Premier Ligi'nde mücadele edeceğim. En kısa zamanda takıma adapte olup formayı giymek istiyorum. Kariyerim için çok güzel bir adım attım. Önemli bir kulüpte forma giyeceğim. Daha yolun başındayım. Çok çalışıp kendimi her anlamda geliştirerek daha üst seviyelerde olmayı hedefliyorum. Avrupa futbolunda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum."
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:43
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 19
Yorum
gerçek fb li tff yi,rıdvanı,erman toroglunu,fikret ormanı,rasim ozan kütahyalıyı cska maçına bekliyoruz cska yı desteklemeleri için
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
ruhsuz fener bu gidişat gerçekten iyi deyil ne olacak fenerin hali her sene hüzünmü yaşıcaz
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
fanatik taraftar ne olacak fenerin hali takımda ruh kalmamış aziz başkan bırakmalı ve teknik direktör Advocat gitmeli yoksa fb düzelemez
Türk futbolcu, Portekiz ekibi Paços Ferreira'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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