 En pahalı oyuncu Oscar! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    En pahalı oyuncu !

    En pahalı oyuncu Oscar!
    Fırtına gibi bir ara transfer sezonu dün sona erdi. Pek çok flaş transferin gerçekleştiği bu dönemde harcanan astronomik ücretler de çok konuşuldu. Ligler içinde kesenin ağzını en çok açan ülke Çin, en fazla bonservis ödeyen takım PSG, en yüksek bonservis bedeli ödenen ise oldu. İşte ara transfer döneminin harcama bakımından 'en'ler listesi:

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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