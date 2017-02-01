En pahalı oyuncu Oscar!
Fırtına gibi bir ara transfer sezonu dün sona erdi. Pek çok flaş transferin gerçekleştiği bu dönemde harcanan astronomik ücretler de çok konuşuldu. Ligler içinde kesenin ağzını en çok açan ülke Çin, en fazla bonservis ödeyen takım PSG, en yüksek bonservis bedeli ödenen ise Oscar oldu. İşte ara transfer döneminin harcama bakımından 'en'ler listesi:
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
En pahalı oyuncu Oscar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.