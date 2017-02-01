''Cumhurbaşkanımız ile anılmak onurdur''
Gümüşdağ birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in başkanı “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile anılmak, onurdur. Kendisinin stadımızın açılışında giydiği 12 numaralı formamızı emekli ettik” dedi.
Medipol Başakşehirspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV Spor'da 'Futbolun Gündemi' programına katıldı. Gümüşdağ kendisine yöneltilen "İktidarın takımı olduğunuz doğru mu?" sorusuna "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile anılmak hoşumuza gidiyor. Bu bizim için onurdur. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim takımın formasını giydi. 12 numarayı taşımıştı. Biz o formayı emekli ettik" dedi. Göksel Gümüşdağ dün kadrolarına kattıkları dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor hakkında şunları söyledi "Adebayor, Abdullah hocanın takibinde olan bir oyuncuydu. Çok önemli bir kariyere sahip. Geçen seneki şartlar bize uymadı. Kendisi ile sıkı bir kontrat yürüttüler iki asbaşkan. Çikalleshi'yi kiraya verdik Akhisar'a. Adebayor ile 1.5 yıllık anlaşma yaptık. Çok pozitif birisi, üst düzey bir oyuncu. Formayı kim hak ederse o alacaktır. Mustafa Pektemek, Meh
YILDIRIM HAKSIZLIK YAPMAMALI
Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Kur 3.26'ya sabitlenirse yayın ihalesini imzalamam" sözlerine cevap verdi. Gümüşdağ "İhale 600 milyon dolar. Bu rakam bugünün şartları için mucize. Sayın Aziz Yıldırım haksızlık yapmamalı. beIN Sports'a TFF'ye teşekkür etmeli. Yayın ihalesinde F.Bahçe her toplantıda temsil edildi. Aziz Bey beğenmiyorsa, ihaleye katılıp kendisi alsaydı" dedi. Gümüşdağ'ın bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım da yayına bağlandı. İşte iki başkan arasındaki diyaloğun özeti...
-Aziz Yıldırım : Bu çalışmalar yapılırken Şekip Bey'e rica ettim, gitti katıldı. Dedim ki bu ihale yapılırken; komisyona Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan oluşan heyet katılsın dedim; kimseyi takmadılar. İhalenin şartnamesini bilmiyorum. TFF ve Göksel Bey'den başka bilen de yok sanırım. Anlaşma 1 Haziran'da geçerlilik kazanacak. Kur o tarihteki rakamdan sabitlenmeli.
-Göksel Gümüşdağ : Şartname günü 3.26 olan kur ihale günü 3.36'ydı. 3.36'lık kuru yayıncı kuruluşa da yardımcı olmak adına 3.26'dan sabitledik. İhale günü kur neyse, haziran kuru da o olacak. Şartnamede bu yazıyor.
-Aziz Yıldırım : O halde şartnameyi yanlış hazırlamışınız. Siz yayıncı kuruluşun kaybını düşünüyorsunuz. Ben kulüpleri düşünüyorum.
-Göksel Gümüşdağ : Hadiselik bir şey yok. Hadiseyi yapan sizsiniz. 17 kulüp imzaladı.
-Aziz Yıldırım : O zaman bizden niye kağıt istiyorsunuz?
-Göksel Gümüşdağ : Şartnameye uygun olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmeniz çok yanlış. Şartnameye uygun olmayan bir şey yok rahat olun.
-Aziz Yıldırım : Bakın ihalede sıkıntı varsa mahkemeye götürürüm.
-Göksel Gümüşdağ : Ülkenin şartlarına baktığımızda, bu rakamı verecek kimse olmadığını siz de iyi biliyorsunuz.
-Aziz Yıldırım : Yayıncı kuruluş bana geldi. Ben onlara 500 milyon dolardan fazla etmeyeceğini söyledim.
KISA...KISA...
-1 yıldır dilimde. Video hakem uygulaması gelmedi. Yıldırım Demirören de bunu destekliyor.
-TFF Başkanlığını düşünmüyorum. Biz Yıldırım Demirören'in arkasındayız. Seçim gündemimizde yok.
-Arda ile Fatih Terim baba-oğul gibi. Arada çok insan vardı ama Emre Belözoğlu işi çözdü. İyi de yaptı.
-Şampiyonluk hedefimizden şaşmadık. Ligi en kötü ilk 3 içinde tamamlamak istiyoruz
YILDIRIM HAKSIZLIK YAPMAMALI
Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Kur 3.26'ya sabitlenirse yayın ihalesini imzalamam" sözlerine cevap verdi. Gümüşdağ "İhale 600 milyon dolar. Bu rakam bugünün şartları için mucize. Sayın Aziz Yıldırım haksızlık yapmamalı. beIN Sports'a TFF'ye teşekkür etmeli. Yayın ihalesinde F.Bahçe her toplantıda temsil edildi. Aziz Bey beğenmiyorsa, ihaleye katılıp kendisi alsaydı" dedi. Gümüşdağ'ın bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım da yayına bağlandı. İşte iki başkan arasındaki diyaloğun özeti...
-Aziz Yıldırım : Bu çalışmalar yapılırken Şekip Bey'e rica ettim, gitti katıldı. Dedim ki bu ihale yapılırken; komisyona Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan oluşan heyet katılsın dedim; kimseyi takmadılar. İhalenin şartnamesini bilmiyorum. TFF ve Göksel Bey'den başka bilen de yok sanırım. Anlaşma 1 Haziran'da geçerlilik kazanacak. Kur o tarihteki rakamdan sabitlenmeli.
-Göksel Gümüşdağ : Şartname günü 3.26 olan kur ihale günü 3.36'ydı. 3.36'lık kuru yayıncı kuruluşa da yardımcı olmak adına 3.26'dan sabitledik. İhale günü kur neyse, haziran kuru da o olacak. Şartnamede bu yazıyor.
-Aziz Yıldırım : O halde şartnameyi yanlış hazırlamışınız. Siz yayıncı kuruluşun kaybını düşünüyorsunuz. Ben kulüpleri düşünüyorum.
-Göksel Gümüşdağ : Hadiselik bir şey yok. Hadiseyi yapan sizsiniz. 17 kulüp imzaladı.
-Aziz Yıldırım : O zaman bizden niye kağıt istiyorsunuz?
-Göksel Gümüşdağ : Şartnameye uygun olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmeniz çok yanlış. Şartnameye uygun olmayan bir şey yok rahat olun.
-Aziz Yıldırım : Bakın ihalede sıkıntı varsa mahkemeye götürürüm.
-Göksel Gümüşdağ : Ülkenin şartlarına baktığımızda, bu rakamı verecek kimse olmadığını siz de iyi biliyorsunuz.
-Aziz Yıldırım : Yayıncı kuruluş bana geldi. Ben onlara 500 milyon dolardan fazla etmeyeceğini söyledim.
KISA...KISA...
-1 yıldır dilimde. Video hakem uygulaması gelmedi. Yıldırım Demirören de bunu destekliyor.
-TFF Başkanlığını düşünmüyorum. Biz Yıldırım Demirören'in arkasındayız. Seçim gündemimizde yok.
-Arda ile Fatih Terim baba-oğul gibi. Arada çok insan vardı ama Emre Belözoğlu işi çözdü. İyi de yaptı.
-Şampiyonluk hedefimizden şaşmadık. Ligi en kötü ilk 3 içinde tamamlamak istiyoruz
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
''Cumhurbaşkanımız ile anılmak onurdur'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.