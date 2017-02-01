Chedjou’yu hırs bastı
Tuzla maçında gördüğü gereksiz kırmızı kart sonrası kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou ardından affedilmişti. Kamerunlu stoper dünkü idmanın en çalışkan isimlerinden biri oldu. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in talimatlarını eksiksiz yerine getiren 31 yaşındaki stoper hırsıyla hocasının gözüne girdi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Chedjou’yu hırs bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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