Chedjou’yu hırs bastı

Tuzla maçında gördüğü gereksiz kırmızı kart sonrası kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou ardından affedilmişti. Kamerunlu stoper dünkü idmanın en çalışkan isimlerinden biri oldu. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in talimatlarını eksiksiz yerine getiren 31 yaşındaki stoper hırsıyla hocasının gözüne girdi.