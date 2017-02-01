 Chedjou’yu hırs bastı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Chedjou’yu hırs bastı

    Chedjou’yu hırs bastı
    Tuzla maçında gördüğü gereksiz kırmızı kart sonrası kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou ardından affedilmişti. Kamerunlu stoper dünkü idmanın en çalışkan isimlerinden biri oldu. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in talimatlarını eksiksiz yerine getiren 31 yaşındaki stoper hırsıyla hocasının gözüne girdi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chedjou’yu hırs bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.