Ara transfer bugün sona eriyor

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla bugün gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek. Sezonun birinci transfer dönemi ise 10 Haziran'da başlayıp, 31 Ağustos 2016'da tamamlanmıştı.