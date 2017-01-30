 Mısır yarı finale yükseldi – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Mısır yarı finale yükseldi

    Mısır yarı finale yükseldi

    Gabon'da düzenlenen 31. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mısır, Fas'ı 1-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında, D Grubu lideri Mısır ile C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fas, Port Gentil kentinde karşı karşıya geldi.

    Mısır'ın golünü 87'nci dakikada Mahmoud Kahraba kaydetti.

    Mısır, yarı finalde Burkina Faso ile 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:24
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