Mısır yarı finale yükseldi
Gabon'da düzenlenen 31. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mısır, Fas'ı 1-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında, D Grubu lideri Mısır ile C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fas, Port Gentil kentinde karşı karşıya geldi.
Mısır'ın golünü 87'nci dakikada Mahmoud Kahraba kaydetti.
Mısır, yarı finalde Burkina Faso ile 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Mısır'ın golünü 87'nci dakikada Mahmoud Kahraba kaydetti.
Mısır, yarı finalde Burkina Faso ile 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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