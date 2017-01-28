'Psikolojim bozuldu' dedi maçı tatil etti
Tokat Süper Amatör Futbol Ligi'nde hakem, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle müsabakayı 35. dakikadan sonra oynatmadı.
Tokat Süper Amatör Futbol Ligi'nde hakem, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle maçı tatil etti.
Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor takımları arasında Niksar İlçe Stadı'nda yapılan Süper Amatör Lig maçında ev sahibi ekip, 3. dakikada Bayram Nazik'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın 35. dakikasında Niksar Belediyesporlu Fıratcan Koçboğa, kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Eraslan, futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fıratcan Koçboğa, itirazlarını devam ettirince hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. Bu sırada atak halinde olan Erbaa Güreş İhtisassporlu oyuncular maçı neden durduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.
Her iki takım oyuncuları da itirazlarını sürdürünce hakem Hasan Eraslan, "Psikolojim bozuldu, bu şekilde maç yönetemem." diyerek karşılaşmayı tatil etti.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:12
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Toplam 14
Yorum
/*/ fatih terim istifa etmeli..arda olayı bardağı taşırdı artık..ses yok..
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Toplam 1
Yorum
............. tarihin en yalancı ve beceriksiz yönetimi
- Bruma’ya sözleşme şoku
Toplam 6
Yorum
austin bruma konusunda en iyisi ii bir pazarlamayla iiii paralara satılmasıdır..perfrmansı yüksekken sat gitsin zaten tam olarak hiç istemdi gs ı
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