 Nakoulma yarı finale taşıdı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Nakoulma yarı finale taşıdı

    Nakoulma yarı finale taşıdı

    Gabon'da düzenlenen 2017 çeyrek final karşılaşmasında Burkina Faso, Tunus'u 2-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    31. kez düzenlenen turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesinde, A Grubu'nu lider tamamlayan Burkina Faso ile B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Tunus, başkent Libreville'de karşı karşıya geldi.

    Burkina Faso, 81. dakikada serbest vuruştan Aristide Bance ve daha önce Türkiye'de Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da görev yapan Prejuce Nakoulma'nın 84. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.

    Kardemir Karabükspor'un Burkina Fasolu oyuncusu Abdou Razack Traore, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Kayserispor'da top koşturan Burkina Fasolu Alain Traore ise uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor'un Tunuslu futbolcusu Mohamed Ali Yakoubi ise mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

    2013 'nda final oynayarak bu organizasyondaki en büyük başarısını elde eden Burkina Faso, yarı finalde Mısır-Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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