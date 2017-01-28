 MHK’den uyarı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’den uyarı

    MHK’den uyarı
    Merkez Hakem Kurulu (), yayınladığı genelge ile hakem, gözlemci, mentörleri ve eğitimcileri sosyal medya konusunda uyardı. Daha önce sakıncalı paylaşımları nedeniyle görevlerine son verilen hakem ve gözlemcilere dikkat çekilen genelgede; görevlilerden Facebook, Twitter, Linked-In, Instagram, Pinterest, MySpace, vb., sosyal medya platformlarında gerekli özeni göstermeleri istendi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    MHK, TFF
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