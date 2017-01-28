''Güçlü bir Türkiye için Evet, biz de varız!''
Futbol yorumcusu Hakan Ünsal, “Büyük devlet olmak için ‘evet’ derken, davet ettiği Alpay Özalan da karışılık verdi: Ben de varım.
ALPAY'IN CEVABI GECİKMEDİ
Hakan Ünsal'ın davetine Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'dan cevap gecikmedi. Özalan, twitter hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Hakan Ünsal davetini aldım. Yeni bir Türkiye için 'Evet' diyorum. Güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyorum. Aydınlık bir ülke için 'Evet' diyorum. Bağımsız özgür bir Türkiye için 'Evet' diyorum. Çocuklarımızın geleceği için 'Evet' diyorum. Ülkemi çok sevdiğim için 'Evet' diyorum. Evet, bu yolda ben de varım" dedi.
GÖZGEÇ: BU YÜRÜŞTE BİZ DE VARIZ
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, anayasa değişikliğine dair yapılacak referanduma ilişkin, "Biz hem 'Evet' diyoruz hem de bu kutlu yürüyüşte 'Varız' diyoruz." dedi. Gözgeç, Türkiye'nin dört bir tarafında düşmanlarının olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletine bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Gözgeç, şunları kaydetti: "İçinde bulunduğumuz dönemde, önemli olan ülkemizin, nesillerimizin geleceği için güçlü bir Türkiye'dir. Ülkenin geleceği, bin yılı, belki on bin yılının temellerinin atıldığı bir mücadelede, biz buna 'Evet' diyeceğiz. Onun için bu kutlu ve mutlu yolda varız. Biz hem 'Evet' diyoruz hem de bu kutlu yürüyüşte 'Varız' diyoruz."
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
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