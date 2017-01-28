 ''Güçlü bir Türkiye için Evet, biz de varız!'' – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Güçlü bir Türkiye için Evet, biz de varız!''

    ''Güçlü bir Türkiye için Evet, biz de varız!''

    Futbol yorumcusu , “Büyük devlet olmak için ‘evet’ derken, davet ettiği da karışılık verdi: Ben de varım.

    Yazarımız 'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin futbol yorumcusu da Twitter'dan bir video paylaştı. Ünsal, videoda, "Değerli hemşehrim, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocam davetin için teşekkür ediyorum. Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik ettiğimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu değişiklikler için 'Ben de varım' diyorum. Büyük devlet olmak için 'Evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'Evet' diyorum. Ama en önemlisi, devlet ve millet olarak hak ettiğimiz güzel şeyler için 'Evet' diyorum. Sevgili hocam, sen de var mısın?'' ifadelerini kullandı. Hakan Ünsal, twitter'dan yayınladığı bu video ile başkanlık sistemine destek verdi. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu atarken, Özalan da başkanlık sistemine "Evet" dedi.

    ALPAY'IN CEVABI GECİKMEDİ
    Hakan Ünsal'ın davetine Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'dan cevap gecikmedi. Özalan, twitter hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Hakan Ünsal davetini aldım. Yeni bir Türkiye için 'Evet' diyorum. Güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyorum. Aydınlık bir ülke için 'Evet' diyorum. Bağımsız özgür bir Türkiye için 'Evet' diyorum. Çocuklarımızın geleceği için 'Evet' diyorum. Ülkemi çok sevdiğim için 'Evet' diyorum. Evet, bu yolda ben de varım" dedi.

    GÖZGEÇ: BU YÜRÜŞTE BİZ DE VARIZ
    Türkiye Boks Federasyonu Başkanı , anayasa değişikliğine dair yapılacak referanduma ilişkin, "Biz hem 'Evet' diyoruz hem de bu kutlu yürüyüşte 'Varız' diyoruz." dedi. Gözgeç, Türkiye'nin dört bir tarafında düşmanlarının olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletine bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Gözgeç, şunları kaydetti: "İçinde bulunduğumuz dönemde, önemli olan ülkemizin, nesillerimizin geleceği için güçlü bir Türkiye'dir. Ülkenin geleceği, bin yılı, belki on bin yılının temellerinin atıldığı bir mücadelede, biz buna 'Evet' diyeceğiz. Onun için bu kutlu ve mutlu yolda varız. Biz hem 'Evet' diyoruz hem de bu kutlu yürüyüşte 'Varız' diyoruz."
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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