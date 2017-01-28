''Bu Ülke benim sevdam!''
''Güçlü bir Türkiye için EVET'' diyen Arda Turan eleştirilere de tokat gibi bir cevap verdi: "Kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Bu konu üzerinden bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi yargılamak kimsenin haddi değildir. Her eleştiriye tahammülüm var ama bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla düşünmeyenlerle birlikte barış içinde yaşamayı öğretti. Hayatım boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kişisinden ne tek bir şey istedim, ne menfaat sağladım. Bu ülkenin her bireyini; annem, babam, kardeşim gibi sevdim, seveceğim de.''
İşte yıldız oyuncunun gündeme bomba gibi düşen ve büyük ses getiren sözleri:
İŞTE ARDA'NIN AÇIKLAMALARI
"Saat biraz geç biliyorum ama tam da şu anda söylemek istediğim şeyler var. Geçenlerde yeni anayasa referandumu ile ilgili kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir; fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak sadece görüşümü belirttim. Bu konu üzerinden Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldım. Öncelikle söylemek isterim ki, benim bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir."
BAYRAĞIMIZI SIRTIMDA TAŞIDIM
"Ben Atatürk ilkelerini ve inandığım doğrularımı hayatımın her saniyesinde uygulamaya çalışan biriyim. Onun bize armağan ettiği bayramların, dünyanın her tarafında, onlarca coğrafyada, onlarca dilde kutlanmasına ve hatırlanmasına vesile olmuş biriyim aynı zamanda. Defalarca şanlı Türk bayrağımızı, milyarca insanın gözü önünde, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük stadyumlarında sırtımda gururla taşıdım. Eleştiri hakkını kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliğiyle suçlayanlara, üstteki bilgileri hatırlatmak isterim."
SADECE İNANDIĞIMI SÖYLEDİM
"Ben 11 yaşında Bayrampaşa'dan çıktım. Ben bugüne kadar hiçbir şeyi illa insanlar beni sevsin diye yapmadım. Ama ben hep çok sevdim; ülkemi, bayrağımı, takımımı, insanları, hayatı. Hayatım boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kişisinden ne tek bir şey istedim, ne de kendime menfaat sağladım. Benim vicdanım rahat, özgür ve hürdür. İnandığım doğruları her zaman söyledim, bundan sonra söylemeye de devam edeceğim. Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim."
VATAN SEVGİME LAF ETTİRMEM
"Bana yapılan her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla, benim gibi düşünmeyenlerle birlikte barış içinde yaşamayı öğretti. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Bu ülke benim sevdam. Tekrar hatırlatmak istedim. Sevgiyle, saygıyla ve de mutlulukla."
'SAKALIMI KESERİM AMA...'
Arda Turan ile takım arkadaşı Marc ter Stegen arasında dün ilginç diyaloglar yaşandı. Barça'nın kalecisi, Arda için sosyal medya hesabında, "13 gol tebrikler. 20 gol atınca sakallarını kesecek misin?" yazdı. Arda'nın genç kaleciye yanıtı gecikmedi: "Sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak sakallarımı keserim. Ancak o zaman senin de saçlarını keseceğim."
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:19
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
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