''Bu Ülke benim sevdam!''

Yazarımız Rıdvan Dilmen 'in başlattığı, "Güçlü bir Türkiye için Evet" kampanyasına destek çığ gibi büyürken, milli futbolcu Arda Turan eleştirilere kendi üslubuyla tokat gibi bir cevap verdi. Kampanyaya ilk destek veren isimlerden biri olan Arda, önceki gece geç saatlerde sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte yıldız oyuncunun gündeme bomba gibi düşen ve büyük ses getiren sözleri:"Saat biraz geç biliyorum ama tam da şu anda söylemek istediğim şeyler var. Geçenlerde yeni anayasa referandumu ile ilgili kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir; fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak sadece görüşümü belirttim. Bu konu üzerinden Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldım. Öncelikle söylemek isterim ki, benim bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir.""Ben Atatürk ilkelerini ve inandığım doğrularımı hayatımın her saniyesinde uygulamaya çalışan biriyim. Onun bize armağan ettiği bayramların, dünyanın her tarafında, onlarca coğrafyada, onlarca dilde kutlanmasına ve hatırlanmasına vesile olmuş biriyim aynı zamanda. Defalarca şanlı Türk bayrağımızı, milyarca insanın gözü önünde, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük stadyumlarında sırtımda gururla taşıdım. Eleştiri hakkını kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliğiyle suçlayanlara, üstteki bilgileri hatırlatmak isterim.""Ben 11 yaşında Bayrampaşa'dan çıktım. Ben bugüne kadar hiçbir şeyi illa insanlar beni sevsin diye yapmadım. Ama ben hep çok sevdim; ülkemi, bayrağımı, takımımı, insanları, hayatı. Hayatım boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kişisinden ne tek bir şey istedim, ne de kendime menfaat sağladım. Benim vicdanım rahat, özgür ve hürdür. İnandığım doğruları her zaman söyledim, bundan sonra söylemeye de devam edeceğim. Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim.""Bana yapılan her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla, benim gibi düşünmeyenlerle birlikte barış içinde yaşamayı öğretti. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Bu ülke benim sevdam. Tekrar hatırlatmak istedim. Sevgiyle, saygıyla ve de mutlulukla."Arda Turan ile takım arkadaşıarasında dün ilginç diyaloglar yaşandı. Barça'nın kalecisi,için sosyal medya hesabında, "13 gol tebrikler. 20 gol atınca sakallarını kesecek misin?" yazdı. Arda'nın genç kaleciye yanıtı gecikmedi: "Sadece Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak sakallarımı keserim. Ancak o zaman senin de saçlarını keseceğim."