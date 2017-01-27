 Terim’e en özel forma – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Terim’e en özel forma

    Terim’e en özel forma
    A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında dün Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi. 2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan oyuncuların kendisine armağan ettiği forma ve özel kramponu kabul eden Fatih Terim, tüm takımla uzun süre de sohbet etti.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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